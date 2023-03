Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kıskanç kişi dünya ve ahirette felakete uğrar

DUAMIZ NASIL KABUL OLUR?

İbrahim bin Ethem'i bilirsiniz. Belh şehrinde padişahlık yaparmış. Bir gün yatağında uyurken damda gürültü duyar. Merakla dama çıkar. Gürültü çıkarana hesap soracaktır. Damda dolaşan birini görünce kızgınlıkla sorar: "Damda ne arıyorsun?" Adam cevap verir: "Devemi kaybettim, devemi arıyorum." İbrahim Ethem, "Be akılsız adam, damda deve ne arar?" der. Adam sakince cevap verir: "Devenin damda bulunmayacağını biliyorsun da, yüce Allah'ın atlas döşekte bulunmayacağını bilmiyorsun. İpek döşeklerde Allah aranmaz." Denilir ki bu hadise İbrahim bin Ethem için dönüm noktası olur. Her şeyi bırakır. Kendisini yüce Allah'a adar. 9 yıl halvet hâli yaşar. Herkesten uzaklaşır. Çalışır, yük taşır. Yarısını fakirlere, yarısını kendi ihtiyacına harcar. İşte bu zata, halk Belh şehrinde bir gün sorar. "Ey Allah'ın dostu, neden yaptığımız dualarımız kabul olmuyor?" İbrahim bin Ethem şöyle cevap verir: "Çünkü siz Hakk'ı bilir ama emirlerini dinlemezsiniz. Hz. Peygamber'i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz. Kur'anı Kerim'i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz. Allah'ın nimetini yer ama şükretmezsiniz. Cenneti bilir ama oraya girmek için gayret etmezsiniz. Cehennemi bilir ama ondan kaçmazsınız. Ölüm var dersiniz ama ölüme hazırlanmazsınız. Baba ve annelerinizi mezara koyar ama onlardan ibret almazsınız. Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?"



BİR AYET

"Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna (Muhammed'e) apaçık ayetler indiren O'dur. Allah size karşı çok şefkatli ve merhametlidir."

(Hadid, 9)



BİR HADİS

"Rabbimiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında en alt semaya inip, "Hani bana dua eden kimse? Onun duasını kabul edeyim! Hani benden istek dileyen? Onun istediğini vereyim! Hani benden bağışlanma dileyen? Onu bağışlayayım!" buyurur."(Buhari, Teheccüd 14)



BİR ESMA

Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."



BİR DUA

Peygamberimizin Hz. Ebubekir'e öğrettiği duâ Allah'ım, peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine; Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davut'a inen Zebur, Muhammed'e (SAV) inen Kur'an hürmetine; bütün peygamberlerine indirdiğin vahiy hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine; Kur'an-ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerin hürmetine; gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet ve kibriyan ve zatının nuru hürmetine; senin kuvvet ve kudretinle Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!



SORU - CEVAP

■ Çocuk emziren kadın oruç tutmak zorunda mı?

Anne tutmak isterse tutabilir. Bu durum kadınlara göre değişir. Bazı kadınların sütü çoksa oruç tutabilir ama azsa tutmayabilir, mecburiyet yoktur. Doktorun tavsiyesi önemlidir.



■ Ramazan ayı ertelenebilir mi?

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş bir aydır. Kuran'ın indiği aydır. Oruç bu ay içinde emredilmiştir. Bu nedenle ramazan ayının herhangi bir zaman dilimiyle değiştirilmesi söz konusu olamaz.



■ Evlat, durumu iyi olmayan anneye zekât verebilir mi?

Hayır, evlat durumu iyi olmayan annesine zekât veremez. Çünkü evlat, durumu iyi olmayan anneye de babaya da bakmak zorundadır. Başka biri anneye zekât verebilir ama evlat veremez. Anne-babanızın ihtiyacını Allah rızası için karşılamalısınız. Senin paran, malın zaten annenin malıdır. Bir Müslüman, annesine zekât vermeyi aklından geçirmemelidir. Evlat, anne ya da babasına zekât vermeyi aklından geçirecek ahlakta olmamalıdır.

