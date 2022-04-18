Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Vav TV’de önemli açıklamalar: Ramazan, Hac, imam ve müezzin alımı...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vav TV'de yayınlanan 'İftar Vakti' programında önemli açıklamalarda bulundu.
Ramazan ayında özellikle hayır ve hasenatı hatırlatmak gerektiğini ifade eden Erbaş, "Ramazan ayında sadaka vermesi gereken müslümanların cömert davranmasıyla fakir fukara insanların Ramazanı rahat geçirmesini hedefliyoruz. Bunun için mümkün olduğunca irşat programlarımızda milletimizi paylaşmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk ediyoruz. Hamd olsun bunun da meyvelerini topluyoruz. İnfak etmek sosyal devlet, sosyal toplum ve dengeli toplum olmanın temellerini oluşturuyor. Ramazan ayı esasında eğitim ayıdır, nefis terbiyesi ayıdır. İnsan böyle muhsin olur. Dolayısıyla Ramazan ayı bereketiyle, rahmetiyle geldi. Biz ne kadar değerlendirebilirsek o kadar kazançlı olacağız" şeklinde konuştu.
BU YILKİ RAMAZAN TEMASI: "DOĞRULUK"
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan temasını "doğruluk" olarak belirlediklerini belirten Erbaş, "En önemli vasıflarından birisidir doğruluk. Yani mümin konuştuğu zaman doğru söyler, söz verdiği zaman sözünde durur, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Münafıklığın alameti de tam tersidir. Dolayısıyla mümin önce doğru olacak, dürüst olacak. Esasında bütün ibadetler bizi istikamet üzere sabit kılmak için emredilmiş. İbadetler amaç değildir birer araçtır. Amaç ise iyi insan olmaktır. İyi insan olmanın yollarını cenabı hak peygamberler ve kitap göndererek vahyetmiş. Bugün de bilgi doğru mu değil mi diye hiç araştırmadan paylaşanlar o paylaşımları binlerce kez yayanlar insanlara zarar veriyor. Zehirin panzehiri olması lazım. Yalanın panzehiri de doğruluktur. Temamızı bir panzehir olarak seçmiş olduk. İnançlı inançsız herkes yalandan zarar görür, doğruluktan ise herkes fayda görür. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da herkesin doğrubilgi ile bilgilendirilmesi hususuna gayret ediyoruz. Bunu yayınlarımızla, vaazlarımızla, hutbelerimizle, seminerlerimizle, konferanslarımızla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN 37 BİN 770 KİŞİ HACCA GİDECEK
Hac için güzel açıklamalar olduğunu da belirten Erbaş, "Hacla ilgili kota yani Türkiye'den gidecek hacı adaylarımızın sayısı belli oldu. Türkiye'den 37 bin 770 kişi 2022 yılında hacca gidecek. Ramazan'dan hemen bir hafta önce Mekke'de umre yaptım, hac hazırlıkları ile ilgili bir sempozyum ve hac fuarına katıldım. Orada hac ve umre ile ilgili taleplerimizi iletmiştik. Türkiye'de vaka sayılarının hızla düştüğünü söyledik. Bunun üzerine artık Türkiye'ye umre de açıldı, gitmek isteyenler istedikleri zaman vizelerini alarak gidebilirler. Yarın bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'muzda toplanacağız. Ancak ne yazık ki yaş kotası var, 65 yaşını geçmiş olanlar 2022 yılında hacca gidemeyecek. 2023 yılında yaş sınırlamasının kalkması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.