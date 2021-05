Ramazan'da bir tas şifa

ve pratik bir lezzet şöleni olan çorbalar, Ramazan sofraları için de ideal besinler arasında sayılıyor. İftarda içilen çorba, uzun süre susuz kalan vücuttaki dengeyi sağlar. Oruç açıldıktan sonra yemeğe çorba ile devam etmek, gün boyu aç kalan mideyi rahatlatır, kan şekerinin dengeli olarak yükselmesini sağlar. Sindirime yardım eder ve hazımsızlığı önler.Aynı tabakta su, et suyu, tavuk suyu, sebze, et, tavuk, yoğurt, baharat, tahıl ve baklagilleri birlikte sunan çorbalar, vücuda yağ, karbonhidrat ve proteini bir arada sağlar. Sahurda içilen çorbalar içeriklerindeki yüksek su oranları ve farklı besin maddeleri ile gün boyu hissedilebilecek susuzluğu giderir ve tok tutar. İftarda ve sahurda düzenli çorba içmek, hem öğünlerde gereğinden fazla yemek yemeği engeller, hem de az kalori almayı sağladığı için de Ramazan'ı daha formda geçirmenize yardım eder.● ÇORBANIZI harlı ateş yerine kısık ateşte pişirin.● SU yerine et, tavuk ve sebze suyu ile hazırlanan çorbalar daha lezzetli olur.● PİŞERKEN çorbanın suyu azalırsa, suyu mutlaka sıcak olarak ekleyin.● BİR gün önceden kalan çorbanız yoğunlaşmışsa ısıtma sırasında üzerine biraz sıcak su ekleyebilirsiniz.● YOĞURTLU ve terbiyeli çorbalara tuzu kesilmesini önlemek için çorbayı ocaktan indirmeden hemen önce ekleyin.● ET ve tavuk suyu ile yapılan çorbalara yağ eklerken, et ve tavuk suyundaki yağ miktarını da göz önünde bulundurun.● ÇORBANIZIN lezzetini arttırmak için kızdırılmış tereyağına pulbiber ve nane ekleyip çevirdikten sonra servis sırasında üzerine gezdirebilirsiniz.● BAKLİYATLI, etli ve tavuklu çorbalara servis sırasında limon ve karabiber ekleyebilirsiniz.● DOMATES ve tarhana çorbalarına haşlanmış kuru fasulye, nohut ve buğday ekleyerek besin değerlerini arttırabilirsiniz.3,5 su bardağı un1.5 su bardağı ılık su40 gram yaş maya1 tatlı kaşığı toz şeker1 tatlı kaşığı tuz3 yemek kaşığı (100 g) VERA KASE MARGARİN300 gram lor ve beyaz peynir karışımı1 adet yumurta1 tatlı kaşığı karabibersu bardağı ılık su, toz şeker ve mayayı bir kaba alıp, karıştırarak mayanın erimesini sağlayın. Başka bir kapta un ve tuzu harmanlayın. Üzerine mayalı karışımı ekleyin. Yavaşça kalan suyu ilave edip 15 dakika yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 6 bezeye ayırıp her birini oklava yardımıyla 10 cm genişliğinde açın. Pide şekli verip kenarlarını yukarıya doğru kıvırın ve uçlarını sıkıştırın. 15 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda hamurların üzerine eritilmiş VERA KASE MARGARİN sürün. İç harcı için tüm malzemeyi ezerek karıştırın. Hamurların ortalarına pay edip, kenarlarına yumurta sarısı sürün. Fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.Bir buçuk su bardağı YÖREMCE AŞURELİK BUĞDAY250 gram kuşbaşı kuzu eti2 çorba kaşığı tereyağı2 adet soğan3 adet havuç l 5-6 dal naneYeteri kadar sıcak suTuz'ı akşamdan ıslatın. Ertesi gün süzüp, üzerini geçecek kadar su ilave edin ve ocağa oturtun. Diğer taraftan eti bir tencereye alıp suyunu salıp yeniden çekene dek kavurun. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edin. Suyunu çekince tereyağı ve yemeklik doğramış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönene dek kavurup, doğranmış havucu katın. Diğer tenceredeki aşurelik buğday yarı yarıya suyunu çekince etli harcı ilave edin. Arada kontrol ederek ve gerekirse sıcak su ilave ederek, buğday yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra ocağın altını iyice kısıp, suyunu tamamen çektirin. Ocağı kapatıp, kıyılmış nane ilave edin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.'yı aktifleştirmek için bir su bardağı sütü el yakmayacak sıcaklıkta ısıtın. Tozşeker ve mayayı ekleyip, maya aktifleşene kadar 10 dakika bekletin. Hamur için unun ortasını havuz şeklinde açıp mayayı dökün ve yoğurmaya başlayın. Tereyağı ve tuzu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bez örtüp hamur iki katı büyüklüğe erişene dek bekletin. Mayalanan hamuru tezgaha alıp 1-1.5 cm kalınlığında açın. İçerisine 200 gram tereyağının yarısını elinizle sürerek yedirin. Hamuru zarf şeklinde ortaya doğru katlayın ve 15 dakika buzdolabında bekletin. Hamuru buzdolabından aldıktan sonra merdane ile 1-1.5 cm kalınlığında yeniden açın ve kalan tereyağını hamura yedirip 15 dakika buzdolabında bekletin. Daha sonra çok bastırmadan merdane yardımıyla kullanacağınız kabın büyüklüğünde açın. Büyük boy kelepçeli bir kalıba veya tart kalıbına hamuru elinizle de bastırarak yerleştirin ve kenarlarını düzeltin. Çikolatayı kıyıp, yarısını hamurun üzerine yayın. Üzerine doğradığınız muz dizin ve badem serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika kontrol ederek pişirin. Fırından alıp soğuyana kadar bir tel üzerinde dinlendirin ve geniş bir servis tabağına aktarın.6 adet ÇEREZYA KURU İNCİR (10-15 dk suda bekletilecek)1 su bardağı un1 su bardağı şeker1 avuç kırık fındık ya da ceviz içi1 çay bardağı süt3 yumurta1 tatlı kaşığı tarçın1 paket vanilya1 paket kabartma tozu4 su bardağı süt2 çorba kaşığı nişasta3 çorba kaşığı un5 yemek kaşığı şeker1 çorba kaşığı tereyağı1 poşet toz sade krem şanti