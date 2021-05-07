Mutfağımızdaki geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan yoğurt, günümüzde tüm dünyanın tanıyıp, faydalarını öğrendiği ve sofralarından eksik etmediği değerli bir besin. Yoğurt, dengeli oranda protein, karbonhidrat ve yağ içeriği ile hem doyurucu hem de uzun süre tok tutan bir besin olduğundan Ramazan sofraları için de ideal bir seçimdir.
İçeriğindeki probiyotik bakteriler bağırsaklar için çok faydalıdır ve sindirime de yardım eder. İftarda oruç açtıktan sonra bir kase kadar yoğurt yemek, kan şekeri seviyesini düzenler. Sahurda yenen yoğurt ise oruç sırasında tokluk sağlar. İftar ve sahur arasında, ara öğün olarak içine kuruyemiş ve meyve eklenmiş yoğurt tercih edilebilir. Salatalara sos olarak eklenebilir, cacık ve ayran olarak da tüketilebilir. Yoğurdu çorbalara ekleyebilir veya içine haşlanmış bakliyat ilave ederek soğuk çorba olarak da hazırlayabilirsiniz. Vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılamak için iftar ve sahur sofralarında mutlaka yoğurt bulundurup Ramazan boyunca da her gün tüketmeye özen gösterin.
YEŞİL SUYUNU DÖKMEYİN
Yoğurttan en iyi şekilde faydalanabilmek için yeşil suyunu kesinlikle dökmeyin ve suyu ile birlikte tüketin. Yoğurt suyunu, çorbalara ekleyerek veya ayran yaparken de kullanabilirsiniz. İçeriğindeki bakterilerin korunabilmesi için yoğurdu mutlaka buzdolabın saklayın.
YOĞURTTAN GELEN SAĞLIK
Yoğurt; A, B, E vitaminleri ile protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yönünden zengindir.
Kas ve kemik erimesini önler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalbi korur, kolesterolü dengeler.
Bağırsakları düzenler.
Sindirime yardım eder.
Enfeksiyonlara karşı etkilidir.
Vücut direncini arttırır.
Yağ yakıcı özelliği vardır.
MANTARLI TAVUK SOTE
600 gram tavuk budu
4 çorba kaşığı sıvıyağ
350 gram mantar
1 adet soğan
2 diş sarmısak
3 adet domates
1 adet sarı biber
4 adet sivri biber
3 adet kırmızı biber
2 çorba kaşığı MİLKTEN TEREYAĞI
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı deniz tuzu
YAPILIŞI
Kuşbaşı doğranmış tavuk budunu kızgın sıvıyağda yaklaşık yarım saat, suyunu salıp çekene dek soteleyin. Ayrı bir yerde dörde bölünmüş mantarı MİLKTEN TEREYAĞI'nda suyunu salıp çekene dek soteleyin. Tavuk piştiğinde irice doğranmış soğan ve sarmısak ekleyip 4-5 dakika pişirin. Kıyılmış biberleri ilave edip karıştırın. Doğranmış domates ve mantar ekleyip pişmeye bırakın. Baharatları ilave edip, tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp servis yapın.
CEVİZLİ BİBER
1 adet küçük boy soğan
2 yemek kaşığı tepeleme ÇOKÇA DOMATES BİBER KARIŞIK SALÇA
250 gram ceviz içi
5 dilim bayat ekmek içi (ıslatılmış ve suyu sıkılmış)
1 çay kaşığı kimyon, tuz
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi robottan geçirip, macun kıvamına getirin. Dilerseniz tek başına, dilerseniz sac oruğu ile birlikte servis yapın.
KADAYIF DOLMASI
500 gram kadayıf
1 su bardağı iri kırılmış ceviz içi 2 adet yumurta
ŞERBETİ İÇİN
2 su bardağı tozşeker
2.5 su bardağı bardak su
1-2 damla limon suyu
Yapılışı: ŞERBET için su ve tozşekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Tozşeker eriyene kadar kaynatıp, limon suyu ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kadayıfları elinizle açın. 1 avuç kadayıfı dikdörtgen şeklinde tezgaha yayın. Kısa kenarına enlemesine 1 çorba kaşığı ceviz içi ekleyip kenarlarını ortaya doğru katlayarak rulo şeklinde sıkıca sarın. Bir tencerede bol VERA AYÇİÇEK YAĞI'nı kızdırın. Yumurtaları köpürene kadar çırpın. Sardığınız kadayıfları yumurtaya bulayın. Elinizle iyice sıkarak sıkıştırın ve saçaklarını koparın. Hiç bekletmeden kızgın yağa atıp kızartın. Her tarafı iyice kızardıktan sonra tavadan alıp soğuyan şerbetin içine atın. 2-3 dakika beklettikten sonra ılık veya sıcak servis yapın.
PEKMEZLİ TATLI
21 çay bardağı kavrulmuş susam
1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım paket hazır baklava yufkası
250 gram margarin veya tereyağı
ŞERBET İÇİN
2 su bardağı su
2 su bardağı HUN PEKMEZ
1 çay bardağı toz şeker
YAPILIŞI: Bir kaba susam, ceviz içi ve tarçın koyup, karıştırın. Yufkanın bir parçasını yayın. İkiye katlayın ve susamlı karışımdan üzerine hafifçe serpin.
Üzerine eritilmiş margarin veya tereyağı gezdirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın. Daha sonra rulo yapılan yufkaları 2 veya 3 parmak eninde kesin ve yağlanmış fırın tepsisine yatık olarak dizin. Üzerine kalan eritilmiş margarini gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin. Bu arada bir tencereye HUN PEKMEZ, su ve toz şekeri koyun. 5 dakika kaynatıp, ocaktan alın. Hafifçe ılıtın. Fırından alınan tatlıyı soğutun. Ilık şerbeti soğuk tatlının üzerine gezdirin. Üzerine kağıt havlu örtüp, 2 saat beklettikten sonra, kıyılmış fındıkla süsleyip, servis yapın.
İçeriğindeki probiyotik bakteriler bağırsaklar için çok faydalıdır ve sindirime de yardım eder. İftarda oruç açtıktan sonra bir kase kadar yoğurt yemek, kan şekeri seviyesini düzenler. Sahurda yenen yoğurt ise oruç sırasında tokluk sağlar. İftar ve sahur arasında, ara öğün olarak içine kuruyemiş ve meyve eklenmiş yoğurt tercih edilebilir. Salatalara sos olarak eklenebilir, cacık ve ayran olarak da tüketilebilir. Yoğurdu çorbalara ekleyebilir veya içine haşlanmış bakliyat ilave ederek soğuk çorba olarak da hazırlayabilirsiniz. Vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılamak için iftar ve sahur sofralarında mutlaka yoğurt bulundurup Ramazan boyunca da her gün tüketmeye özen gösterin.
YEŞİL SUYUNU DÖKMEYİN
Yoğurttan en iyi şekilde faydalanabilmek için yeşil suyunu kesinlikle dökmeyin ve suyu ile birlikte tüketin. Yoğurt suyunu, çorbalara ekleyerek veya ayran yaparken de kullanabilirsiniz. İçeriğindeki bakterilerin korunabilmesi için yoğurdu mutlaka buzdolabın saklayın.
YOĞURTTAN GELEN SAĞLIK
Yoğurt; A, B, E vitaminleri ile protein, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yönünden zengindir.
Kas ve kemik erimesini önler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalbi korur, kolesterolü dengeler.
Bağırsakları düzenler.
Sindirime yardım eder.
Enfeksiyonlara karşı etkilidir.
Vücut direncini arttırır.
Yağ yakıcı özelliği vardır.
MANTARLI TAVUK SOTE
600 gram tavuk budu
4 çorba kaşığı sıvıyağ
350 gram mantar
1 adet soğan
2 diş sarmısak
3 adet domates
1 adet sarı biber
4 adet sivri biber
3 adet kırmızı biber
2 çorba kaşığı MİLKTEN TEREYAĞI
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı deniz tuzu
YAPILIŞI
Kuşbaşı doğranmış tavuk budunu kızgın sıvıyağda yaklaşık yarım saat, suyunu salıp çekene dek soteleyin. Ayrı bir yerde dörde bölünmüş mantarı MİLKTEN TEREYAĞI'nda suyunu salıp çekene dek soteleyin. Tavuk piştiğinde irice doğranmış soğan ve sarmısak ekleyip 4-5 dakika pişirin. Kıyılmış biberleri ilave edip karıştırın. Doğranmış domates ve mantar ekleyip pişmeye bırakın. Baharatları ilave edip, tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp servis yapın.
CEVİZLİ BİBER
1 adet küçük boy soğan
2 yemek kaşığı tepeleme ÇOKÇA DOMATES BİBER KARIŞIK SALÇA
250 gram ceviz içi
5 dilim bayat ekmek içi (ıslatılmış ve suyu sıkılmış)
1 çay kaşığı kimyon, tuz
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi robottan geçirip, macun kıvamına getirin. Dilerseniz tek başına, dilerseniz sac oruğu ile birlikte servis yapın.
KADAYIF DOLMASI
500 gram kadayıf
1 su bardağı iri kırılmış ceviz içi 2 adet yumurta
ŞERBETİ İÇİN
2 su bardağı tozşeker
2.5 su bardağı bardak su
1-2 damla limon suyu
Yapılışı: ŞERBET için su ve tozşekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Tozşeker eriyene kadar kaynatıp, limon suyu ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kadayıfları elinizle açın. 1 avuç kadayıfı dikdörtgen şeklinde tezgaha yayın. Kısa kenarına enlemesine 1 çorba kaşığı ceviz içi ekleyip kenarlarını ortaya doğru katlayarak rulo şeklinde sıkıca sarın. Bir tencerede bol VERA AYÇİÇEK YAĞI'nı kızdırın. Yumurtaları köpürene kadar çırpın. Sardığınız kadayıfları yumurtaya bulayın. Elinizle iyice sıkarak sıkıştırın ve saçaklarını koparın. Hiç bekletmeden kızgın yağa atıp kızartın. Her tarafı iyice kızardıktan sonra tavadan alıp soğuyan şerbetin içine atın. 2-3 dakika beklettikten sonra ılık veya sıcak servis yapın.
PEKMEZLİ TATLI
21 çay bardağı kavrulmuş susam
1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım paket hazır baklava yufkası
250 gram margarin veya tereyağı
ŞERBET İÇİN
2 su bardağı su
2 su bardağı HUN PEKMEZ
1 çay bardağı toz şeker
YAPILIŞI: Bir kaba susam, ceviz içi ve tarçın koyup, karıştırın. Yufkanın bir parçasını yayın. İkiye katlayın ve susamlı karışımdan üzerine hafifçe serpin.
Üzerine eritilmiş margarin veya tereyağı gezdirin ve yufkayı rulo şeklinde sarın. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayın. Daha sonra rulo yapılan yufkaları 2 veya 3 parmak eninde kesin ve yağlanmış fırın tepsisine yatık olarak dizin. Üzerine kalan eritilmiş margarini gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin. Bu arada bir tencereye HUN PEKMEZ, su ve toz şekeri koyun. 5 dakika kaynatıp, ocaktan alın. Hafifçe ılıtın. Fırından alınan tatlıyı soğutun. Ilık şerbeti soğuk tatlının üzerine gezdirin. Üzerine kağıt havlu örtüp, 2 saat beklettikten sonra, kıyılmış fındıkla süsleyip, servis yapın.