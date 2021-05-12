Arefe günü vatandaşlar dualar okuyacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar "Mahsus namazı nedir, nasıl kılınır? Arefe günü mahsus namazı kaç rekat kılınmalıdır?" Sorularının cevabını araştırıyor. İslam alimlerine göre, arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye ise özen gösterilmeli. Ramazan Bayramı arefesi vesilesi ile bugünün faziletinden faydalanabilecek olanlar, dua, zikir ve ibadetlerini idrak edecekler. İşte Mahsus namazı hakkında tüm merak edilenler...
MAHSUS NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?
Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.
Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.
ARİFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram öncesi arife gününde tövbe namazı kılınabilir. Tövbe namazı 2 rekattır.
1. REKAT
* "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat tövbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz
* "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alır ve namaza başlarız
* Sübhaneke'yi okuruz
* Euzü-besmele çekeriz
* Fatiha suresini okuruz
* Kur'an'dan bir sure okuruz
* Rükuya gideriz
* Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.