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    • 12.05.2021 15:43
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    ? ? Arefe günü kaç rekat kılınmalıdır?

    , ? Sorusu arama motorlarında merak edilip araştırılıyor. Arefe günü vatandaşlar dualar okuyacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar " nedir, nasıl kılınır? ?" Sorularının cevabını araştırıyor. İslam alimlerine göre, arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye ise özen gösterilmeli. arefesi vesilesi ile bugünün faziletinden faydalanabilecek olanlar, dua, zikir ve ibadetlerini idrak edecekler. İşte Mahsus namazı hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mahsus namazı nasıl kılınır? Arefe günü kaç rekat kılınmalıdır?

    Arefe günü vatandaşlar dualar okuyacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada, ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar "Mahsus namazı nedir, nasıl kılınır? Arefe günü mahsus namazı kaç rekat kılınmalıdır?" Sorularının cevabını araştırıyor. İslam alimlerine göre, arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye ise özen gösterilmeli. Ramazan Bayramı arefesi vesilesi ile bugünün faziletinden faydalanabilecek olanlar, dua, zikir ve ibadetlerini idrak edecekler. İşte Mahsus namazı hakkında tüm merak edilenler...

    MAHSUS NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?

    Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

    Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

    ARİFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram öncesi arife gününde tövbe namazı kılınabilir. Tövbe namazı 2 rekattır.

    1. REKAT

    * "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat tövbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz

    * "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alır ve namaza başlarız

    * Sübhaneke'yi okuruz

    * Euzü-besmele çekeriz

    * Fatiha suresini okuruz

    * Kur'an'dan bir sure okuruz

    * Rükuya gideriz

    * Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

        2. REKAT

        * Ayağa kalkarak kıyama dururuz

        * Besmele çekeriz

        * Fatiha suresini okuruz

        * Kur'an'dan bir sure okuruz

        * Rükuya gideriz

        * Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz

        * Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

        * "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

        AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

        Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür.

        "Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."
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