

FİTRE VE ZEKATI NE ZAMAN VERMELİYİZ?

Zekat Ramazan'a mahsus bir ibadet değil. Ama tabi öyle bir gelenek oluşmuş. Ramazan'da feyiz ve bereket üst düzeyde olduğu için zekat noktasında da genelde bu ayda verilmek suretiyle bu ayın feyiz ve bereketinden daha çok yararlanma amaçlanmış.