İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın açıklamaları şöyle:
Fitre ve zekatta amaç muhtaç olan, zekat alma konumunda olan kişilerin eline ulaşmasıdır. Bu ulaşma gerçekleştiği takdirde görevimizi yapmış oluruz.
Ulaşmanın şekli birisi kanalıyla olabilir, dijital ortamdan aktarabiliriz, bir hayır kurumu kanalıyla gerçekleşebilir. Önemli olan bizim zekatımızın, fitremizin, fidyemizin ulaşmasıdır.
FİTRE VE ZEKATI NE ZAMAN VERMELİYİZ?
Zekat Ramazan'a mahsus bir ibadet değil. Ama tabi öyle bir gelenek oluşmuş. Ramazan'da feyiz ve bereket üst düzeyde olduğu için zekat noktasında da genelde bu ayda verilmek suretiyle bu ayın feyiz ve bereketinden daha çok yararlanma amaçlanmış.
Ama altını çizelim, zekat Ramazan'a has bir ibadet değil. Önemli olan bizim zekata taalluk eden malımızın üzerinden bir yılın geçiyor olması önemlidir. O bir yıl geçtiği andan itibaren zekatımızı vermemiz gerekir.