Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) sadece bu ramazanda milletin emanet ettiği 61 milyon lirayı yurt içindeki mağdur insanlara dağıttığını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, VAV TV'de canlı yayınlanan "İftar Vakti" programına katıldı.
Ramazanla yayın hayatına başlayan kanala başarılar dileyen Erbaş, kanalın, İslam düşüncesini Kur'an ve sünnet çizgisinde, en güzel şekilde millete ulaştırma vasıtası olmasını temenni etti.
Erbaş, bu ramazanın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ancak camilerde beş vakit namaz ile cuma namazının kılınabildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz, temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu, milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde, bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazanın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın."