Türk Telekom ve Vodafone Ramazan ayına özel her abonesine mobil internet hediye ediyor. Türk Telekom kullanıcılarına 10 GB, Vodafone ise 1 GB internet hediye edecek. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirdi. Peki, Türk Telekom Ramazan ayı bedava internet paketi nasıl yapılır 2021? Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!
RAMAZAN KAMPANYASI TÜRK TELEKOM 2021
Türk Telekom Ramazan ayı kapsamında vatandaşlarına hediye dakika, internet paketi ve her yöne konuşma paketi hediye edeceğini açıkladı.
Kampanyalar faturalı ve faturasız hat sahiplerine göre değişim gösteriyor. Bunun için Sil Süpür uygulamasından internet paketi kazanabilirsiniz.
VODAFONE RAMAZAN AYI BEDAVA İNTENET PAKETİ
Her Ramazan ayında olduğu gibi GSM operatörleri Ramazan'a özel kampanyalar hazırladı. Kampanya hazırlayan operatörlerden biri de Vodafone oldu.
Vodafone kullanıcıları Pass Paketleri ve Vodafone uygulamasındaki Hediye Çarkı sayesinde intenet paketi kazanabiliyor. Ramazan ayında Vodafone, Kolay Paketlere geçen kişilere 1 GB hediye intenet vereceğini açıkladı.