Bedava interneti kazanmak için katılım için "RAMAZAN 2021" yazıp 5555'e SMS göndermek yeterli olacak.

Türk Telekom'un hediye kazandıran platformu "Sil Süpür", her hafta güncelleniyor ve vatandaşlara internet, konuşma paketi ve sms gibi hediyeler veriyor. Ramazan boyunca Türk Telekom'un mobil uygulaması "Online İşlemler"e girip "Sil Süpür" oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor.

Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca ramazan ayında 00.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere aylık ek 30 GB'lık sahur paketini 9,18 TL'ye, "Online İşlemler" uygulamasından veya "Sahur 30GB" yazıp 5555'e SMS atarak satın alabilecek.

Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20 TL'ye "Online İşlemler" uygulamasından edinebilecek.