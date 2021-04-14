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    • Ekonomi
    • 14.04.2021 15:10
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    • 14.04.2021 15:15
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    Ramazan'a özel bedava internet! ve e bedava internet nasıl alınır? 1 GB ve 10 GB internet hediye!

    Ramazan ayının gelmesiyle operatörler tarafından bedava internet kampanyaları başladı. ve ayına özel her abonesine mobil internet hediye ediyor. Türk Telekom kullanıcılarına 10 GB, e ise 1 GB internet hediye edecek. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirdi. Peki, 2021? Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Ramazan'a özel bedava internet! 1 GB ve 10 GB...

    Türk Telekom ve Vodafone Ramazan ayına özel her abonesine mobil internet hediye ediyor. Türk Telekom kullanıcılarına 10 GB, Vodafone ise 1 GB internet hediye edecek. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirdi. Peki, Türk Telekom Ramazan ayı bedava internet paketi nasıl yapılır 2021? Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

    RAMAZAN KAMPANYASI TÜRK TELEKOM 2021

    Türk Telekom Ramazan ayı kapsamında vatandaşlarına hediye dakika, internet paketi ve her yöne konuşma paketi hediye edeceğini açıkladı.

    Kampanyalar faturalı ve faturasız hat sahiplerine göre değişim gösteriyor. Bunun için Sil Süpür uygulamasından internet paketi kazanabilirsiniz.

    VODAFONE RAMAZAN AYI BEDAVA İNTENET PAKETİ

    Her Ramazan ayında olduğu gibi GSM operatörleri Ramazan'a özel kampanyalar hazırladı. Kampanya hazırlayan operatörlerden biri de Vodafone oldu.

    Vodafone kullanıcıları Pass Paketleri ve Vodafone uygulamasındaki Hediye Çarkı sayesinde intenet paketi kazanabiliyor. Ramazan ayında Vodafone, Kolay Paketlere geçen kişilere 1 GB hediye intenet vereceğini açıkladı.

        TÜRK TELEKOM RAMAZAN AYI BEDAVA İNTERNET PAKETİ NASIL YAPILIR?

        Türk Telekom'dan yapılan açıklama göre numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs'a kadar 01.00 ila 06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından dilediklerini seçebiliyor.

        Bedava interneti kazanmak için katılım için "RAMAZAN 2021" yazıp 5555'e SMS göndermek yeterli olacak.

        Türk Telekom'un hediye kazandıran platformu "Sil Süpür", her hafta güncelleniyor ve vatandaşlara internet, konuşma paketi ve sms gibi hediyeler veriyor. Ramazan boyunca Türk Telekom'un mobil uygulaması "Online İşlemler"e girip "Sil Süpür" oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor.

        Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca ramazan ayında 00.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere aylık ek 30 GB'lık sahur paketini 9,18 TL'ye, "Online İşlemler" uygulamasından veya "Sahur 30GB" yazıp 5555'e SMS atarak satın alabilecek.

        Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20 TL'ye "Online İşlemler" uygulamasından edinebilecek.
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        Haberler Ekonomi Ramazan'a özel bedava internet! Türk Telekom ve Vodafone bedava internet nasıl alınır? 1 GB ve 10 GB internet hediye!