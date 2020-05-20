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    • 20.05.2020 18:16
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    • 20.05.2020 18:16
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    ! ? saat kaçta?

    İslam alemi için 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Müslüman alemi internet üzerinden namaz saatlerini sık sık araştırıyor. Özellikle saatleri her ilden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günün erken saatlerinde kılınan sabah namazının sevabı da çok büyüktür. ? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İslamın temel şartlarından biri olan sabah namazının kaç rekat olduğu ve kılınışına dair bilgileri paylaştık.

    Sabah namazı kılınışı! Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah ezanı saat kaçta?

    Günün ilk namazı olan sabah namazının saat kaçta kılındığı internet üzerinden en fazla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Sabah ezanı saat kaçta? Sabah namazı kılınışı nasıldır? Hangi dualar okunur? Soruları merak edildiği için arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Sabah namazının kaç rekat olduğu, illere göre sabah ezanının kaçta okunduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    İL İL SABAH EZANI SAATLERİ

    SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

    İslam alemi için en önemli ibadetlerin başında gelen namaz, her gün beş vakit olarak kılınır. Sabah Namazı önce "2 rekat sünnet" sonra "2 rekat Farz" olarak kılınır.

    Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

    Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat

    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    Sübhaneke okunur.

    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.



    Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat Kılınışı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.
    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

    Sabah Namazı Farzı Nasıl Kılınır?

    Sabah Namazının Farzı 1. Rekat

    Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.
    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"
    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    Sübhaneke okunur.
    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

    Sabah Namazının Farzı 2. Rekat

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.
    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
    Haberler Ramazan Sabah namazı kılınışı! Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah ezanı saat kaçta?
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