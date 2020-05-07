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    • Ramazan
    • 07.05.2020 Gazete
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    hastalarına ramazanda uyarısı

    Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, ramazan nedeniyle hastalarını uyardı.

    Kafeinden uzak durun
    Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, ramazan nedeniyle hastalarını uyardı. Prof. Dr. Kılıçlı, "Diyabetliler sahur ve iftarda şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalı, tam tahıllı, yulaflı gıdalar, yoğurt, sebze ve uygun miktarlarda meyve tüketmeli. li içecekler idrar söktürücü özelliği nedeniyle sıvı kaybı yaparak böbrek yetmezliği riskini artırabilir. Şeker hastaları, şekersiz ve kafeinsiz içecekleri tercih etmeli.



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