Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, ramazan nedeniyle diyabet hastalarını uyardı. Prof. Dr. Kılıçlı, "Diyabetliler sahur ve iftarda şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalı, tam tahıllı, yulaflı gıdalar, yoğurt, sebze ve uygun miktarlarda meyve tüketmeli. Kafeinli içecekler idrar söktürücü özelliği nedeniyle sıvı kaybı yaparak böbrek yetmezliği riskini artırabilir. Şeker hastaları, şekersiz ve kafeinsiz içecekleri tercih etmeli.