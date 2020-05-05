Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif koronavirüs önlemleri nedeniyle bu sene ziyarete açılamadı.
İstanbul'da yaşayan Veysel Karani'nin 59 kuşaktan torunu Barış Samir, Ramazanın simgesi olan bu kutsal emanetin, dünyanın en yüksek standartlarında korunduğunu belirterek, "Hırka-i Şerif, canımızdan da değerli. Onu ne pahasına olursa olsun korumalıyız. 2010 yılındaki konservasyonda çok kapsamlı bir bakım yapıldı. Hem üzerinde teşhir ettiğimiz kaidesi ve içinde tamamen farklı bir iklimlendirme tertibatı olan, dışarıdaki havayla hiçbir bağlantısı olmayan Hırka- i Şerif, şu andaki dünyanın en yüksek standartında koruyan bir vitrine yerleştirildi" dedi.
VEYSEL KARANİ'YE TESLİM EDİLDİ
Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka, Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır.