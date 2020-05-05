



İstanbul'da yaşayan Veysel Karani'nin 59 kuşaktan torunu Barış Samir, Ramazanın simgesi olan bu kutsal emanetin, dünyanın en yüksek standartlarında korunduğunu belirterek, "Hırka-i Şerif, canımızdan da değerli. Onu ne pahasına olursa olsun korumalıyız. 2010 yılındaki konservasyonda çok kapsamlı bir bakım yapıldı. Hem üzerinde teşhir ettiğimiz kaidesi ve içinde tamamen farklı bir iklimlendirme tertibatı olan, dışarıdaki havayla hiçbir bağlantısı olmayan Hırka- i Şerif, şu andaki dünyanın en yüksek standartında koruyan bir vitrine yerleştirildi" dedi.