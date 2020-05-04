Gıybet, çağımızın en yaygın günahı | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile 11 ayın sultanı Ramazan







SORU - CEVAP

1) Kadınların başlarının açık olması abdestlerine zarar verir mi?

MÜSLÜMAN hanımların tesettür/ örtünme kurallarına riayet etmeleri farzdır.

Ergenlik çağından itibaren Müslüman bayanların namahrem erkeklerin bulunduğu yerlerde ve evlerinden dışarı çıkarken başlarını örtmeleri dini bir gerekliliktir. Ancak bu kurallara riayet etmemek, örneğin başı açık olarak gezmek, abdesti bozmaz. Abdesti bozacak durumlardan biri meydana gelmedikçe almış olduğu abdestle namaz kılabilir.



2) Namazda dudaklar hiç kıpırdatılmadan yapılan kıraat ile kıraat şartı gerçekleşmiş olur mu?

KONUŞABİLEN kişinin namazda Fatiha ve diğer sureleri, dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlaması okuma (kıraat) sayılmaz. Böyle yapmakla namazın rüknü olan kıraat yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartarak ve eğer yanında başkaları varsa onları rahatsız etmeyecek bir şekilde okuması gerekir.Türbelerden şifa beklenmez. Şifa Allah'tan istenir. Ama türbe ziyareti usulüne uygun şekilde yapılırsa sevap olur. Zira türbe neticede mezarlıktır.

Peygamberimiz (sav) mezar ziyaretini tavsiye ediyor. Ama bidatten uzak durarak bu ziyareti yapmalıyız. Orada dua edip ibret almalıyız.



3) Beni eşimden ayıran bir yakınıma beddua edersem günaha girer miyim?

YÜCE Allah'ın ahiret mahkemesinde, eşleri ayıran kişiler yargılanır ve elbette günahkârdırlar. Onlara beddua yerine, kendinize dua ediniz. Yanlış yapanlar zaten karşılığını bulurlar. Zulmedenleri Allah'a havale edip aradan çekiliniz.



BİR HADİS

"HER kim unutarak yer ve içerse orucunu bozmasın devam etsin. Çünkü o Allah'ın rızıklandırdığı bir rızıktır." (Ebû Dâvûd, Sıyam: 39; İbn Mâce, Sıyam: 15)



BİR AYET

"O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir.

Haydi, onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin.

Dönüş ancak Ona'dır." (Mülk Suresi, 15)



PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE 11 AYIN SULTANI RAMAZAN





