Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

Müslüman alemi Ramazan ayını idrak ederken Kadir Gecesi'ni de heyecanla bekliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'de bol ibadetli geçecek. Peygamber Efendimiz de Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmiş ve tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Peki Kadir Gecesi'nde hangi ibadetlerin yapılması gerekir? Kadir Gecesi'nin fazileti nedir? Kadir Gecesi'nde okunacak dua hangisidir? 2020 Kadir Gecesi bu sene hangi tarihte idrak edilecek? Gibi daha pek çok sorunun yanıtını sizler için derledik. Kadir Gecesi ile ilgili ayetler de haberimizde yer alıyor.
KADİR GECESİ 2020 HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu sene 19 Mayıs 2020 salı gününe denk geliyor.
KADİR GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bize aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.
Hz. Ayşe şöyle dedi:
– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ
Kur'ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Sûresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır.
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET
"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)
"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER
"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)
Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de:
"«Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!" buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)