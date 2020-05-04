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    • 04.05.2020 16:25
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    Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? kaç gün olacak?

    Müslüman alemi mübarek Ramazan ayını idrak ederken 2020 Ramazan Bayramı için de merak edilen soruların yanıtları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Sevenlerin bir araya geldiği, büyüklerin ellerinin öpüldüğü, küslerin barıştığı Ramazan Bayramı’nda bu yıl corona virüsten dolayı bayram kutlamasının yapılmaması bekleniyor. Peki Ramazan Bayramı’nda corona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? yılında kaç gün olacak, 9 güne çıkarılacak mı? İşte merak edilenler…

    Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? 2020 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?

    Her yıl Ramazan ayının idrak edilmesinin ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci yaşanıyor. İslam dünyasında büyük yeri bulunan Ramazan Bayramı'nın 2020 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiği merak edilirken bayram tatilinin kaç gün olacağı da internette sıkça sorgulanmaya başladı. Diğer yandan ülkemizdeki corona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı'nda da yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Hastalığın salgınlaşmaması amacıyla sosyal izolasyon yapıldığı için bu durumun bayramda da devam edip etmeyeceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILACAK MI?

    Bayramın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli olmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar
    Ramazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi
    Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle;
    "Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız.
    Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.
    Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz."
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