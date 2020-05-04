Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? 2020 Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

"Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız.

Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin.

Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik. Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz."