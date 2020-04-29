Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilir?

Müslüman aleminin her yıl heyecanla beklediği bolluk ve bereket ayı Ramazan başladı. Bol bol dualar, namazlar ve tövbelerle geçen Ramazan ayında hangi teşbihlerin çekilmesi gerektiği, hangi zikirlerin çekileceği en çok araştırılan sorulardan oldu. Üç aylardan sonuncusu olan mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetlerin neler olduğunu öğrenerek eksiksiz bir şekilde yapabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?



Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.



RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?



Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)