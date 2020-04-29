Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınışı! Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı kılınışı arama motorlarında sorgulanıyor. Teravih namazı kaç rekattır? Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, camilerin kapalı olması nedeniyle bu yıl namazlarını evde kılıyor. Evde teravih namazı nasıl kılınır sorusuna da yanıt aranıyor. Teravih namazı yirmi rekâttır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i hüdâ'dır. Ramazan ayında kılınır ve oruç tutamayan kişilerinde de teravih namazını kılmaları sünnettir.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.
Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.
TERAVİH NAMAZI KILINIŞI!
Gönüllerin Sultanı Peygamber Efendimiz Hz Muhammet Mustafa (S.A.V) teravih namazı ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, İman, 27)
Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınması gereken bir namazdır ve yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise Ramazan ayı boyunca teravih namazından sonra kılınır ancak teravihten önce de kılınabilir.
Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır ve sonlandırılır ancak dört rekâtta bir selam verilerek de kılınmasında da bir sakınca bulunmamaktadır. Teravih namazı sonradan kaza edilemeyecek bir namazdır ve vaktinde kılınması gerekmektedir.
Teravih namazının tamamı yani kılınacak bütün rekâtları tek namaz hükmünde olmasından dolayı bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namaz bitirilmiş olduğundan, yeniden namaza başlarken niyet edilmesi ihtiyata daha uygun olacaktır.
Teravih namazından önce yatsı namazının sünneti kılınmalıdır ardından yatsı namazının farzı kılınır son olarak farzın ardından yatsı namazının son 2 rekât sünneti kılınarak teravih namazı için niyet edilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasının daha uygun olduğu belirtilmişse de 4'er rekat olarak da kılınmasında sakınca bulunmaktadır.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet:
"Euzü Besmele" çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya" diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.
1. REKAT
Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.
2.REKAT
İkinci rekâta başlarken önce "Besmele" çekilir, ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.
3. REKAT
Öncelikle "Besmele" çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.
4. REKAT
Son rekâtta da öncelikle "Besmele" çekilir ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası", ardından "Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.
Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.