Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınışı! Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı kılınışı arama motorlarında sorgulanıyor. Teravih namazı kaç rekattır? Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, camilerin kapalı olması nedeniyle bu yıl namazlarını evde kılıyor. Evde teravih namazı nasıl kılınır sorusuna da yanıt aranıyor. Teravih namazı yirmi rekâttır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i hüdâ'dır. Ramazan ayında kılınır ve oruç tutamayan kişilerinde de teravih namazını kılmaları sünnettir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.