Baş ağrısı için okunacak dualar! Baş ağrısı nasıl geçer? Evde doğal yöntemler!





BAŞ AĞRISI İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?



Evvela başınız ağrıdığı zaman yapacağınız bu duayı sessiz bir ortamda yapıp gürültü kirliliğinin olmadığı bir mekanda gerçekleştirmeniz daha faydalı olacaktır; çünkü stressiz bir ortamda ve gürültüsüz bir mekanda yapacağınız bu niyaz, sizde daha sakin ve daha tesirli bir hal meydana getirecek ve bu durum da baş ağrısının daha kısa süre içerisinde geçmesine ve dinmesine vesile olacaktır inşallah.



"Bismillahi'l-kebiri, neuzü billahi'l-azimi min şerri ırkın ne'aarin ve min şerri harrin-nari."



Bu baş ağrısı duası, din büyükleri tarafından özellikle tavsiye edilmiştir ve kişi Fatiha Suresini okuduktan sonra bu mübarek kelimeleri 7 defa üst üste okuyup ardından da uzanıp 5 dakika boyunca dinlenirse, kişinin baş ağrısından eser kalmayacağı dile getirilmiştir.



Hakikaten şimdiye kadar bu duayı okuyup tarif edildiği şekli ile yapan birçok insanın hayatı değişmiş ve yaşamış oldukları baş ağrısı da tamamen ortadan kalkıp kişinin daha sağlıklı ve daha güzel bir hayat yaşamasına vesile olmuştur.

"Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey'in kadîr."

Baş ağrısı için uygulanabilecek bir başka duanın da yukarıda mübarek kelimelerini vermiş olduğumuz dua olduğunu dile getirmeliyiz, çünkü bu dua ile baş ağrısından kurtulup bedensel bütün rahatsızlıklarını devre dışı bırakan, huzur ve saadete ulaşan insanların aktarımları gerçekten de çok etkileyicidir.



Sessiz bir yerde öncelikle 7 defa İhlas Suresi'ni okuyun, sonra da yukarıdaki mübarek kelimeleri 7 defa üst üste okuyup yine 5 dakika boyunca uzanıp dinlenmeye çalışın. Bu esnada da Allah'ın sonsuz varlığını, birliğini, hikmetini, ilmini ve kudretini düşünerek size mutlaka ama mutlaka yardımcı olacağı gerçeğini de aklınızda bulundurmaya çalışın.

"Allahümme eşfi enteşşafi allehümme a'fintelmuaf."

Sahabe efendilerimizin başı ağrıdığında veya bedensel herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında okudukları bu dua, özellikle migren ağrılarında ve diğer şiddetli baş ağrılarında okunduğunda kişiyi kısa süre içerisinde rahatlatan ve onun yaşamış olduğu musallat ağrıyı bertaraf eden bir mahiyete sahiptir.

Bu duayı sessiz bir yerde 3 defa okuduktan sonra şu ifadeleri de eklemelisiniz:

"Allah'ım bana musallat olan bu ağrı bana eziyet etmekte ve benim hayat standardımı düşürmektedir, sana ibadet ederken bile sıkıntı yaşamaktayım ve bu baş ağrısından kurtulabilmek için sana yönelmekteyim bana merhametini göster, amin."