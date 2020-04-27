Ramazanda gusul abdesti sahurdan sonra alınır mı? Sahurda soda içilir mi?

Ramazan orucunun başlamasıyla birlikte orucu bozan ve bozmayan hallerin neler olduğu da araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi Ramazan orucunu tutmak nefsine hakim olmayı gerektirdiği için bu sadece yemek içmek değil, cinsel anlamda da nefsine yenilmemek anlamını taşıyor. Oruçluyken gusül gerektiren durumlardan kaçınmak gerekiyor. İşte bu konuda en çok sorulan sorular ve yanıtları…



ORUÇLUYKEN GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?



Uykuda ihtilam olmak orucu bozmaz. Ancak bir vakit namazı kaçıracak kadar cünüb durmak caiz değildir. Bu bakımdan oruçlu iken de gusül abdesti alınmalıdır. Ancak ağıza su verince gargara yapılmaz. Sadece ağıza suyu alıp boşaltırsınız.

Bir ibadet açıklanırken, onun en mükemmeli anlatılır. Ancak başka bir ibadetle ilgisi olunca ona göre hareket etmek gerekir. Oruçlu kimsenin gusül ve abdest alması da bunlardan biridir.

Yıkanmak, duş almak, yüzmek orucu bozmaz. Ancak ağza kontrolsüz su kaçırmamak ve yutmamak şartıyla. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (asm) oruçluyken gusül almış, yıkanmıştır.

Ağız çalkalamak, orucu bozmaz. Ağıza alınan su yutulursa oruç bozulur. Oruçlunun ağız ve burun temizliği yaparken dikkat edeceği husus, içeriye su kaçırmamasıdır. İçeriye su kaçmayacak şekilde ağzına ve burnuna su vermelidir. Hata ile boğaza su kaçarsa oruç bozulur kaza gerekir, kefaret gerekmez.



GUSÜLSÜZ ORUÇ TUTULUR MU?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

RAMAZANDA CİNSEL MÜNASEBET GÜNAH MI?

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı." (Bakara, 2/187).

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

SAHURDA SODA İÇİLİR Mİ?



Sağlıklı yaşam için büyük öneme sahip olan maden suyu içmenin yeri, yaşı ve zamanı yoktur. Özellikle yaz aylarında vücudun mineral dengesini korumak ve gün içerisinde kaybedilen sıvı miktarı ile birlikte mineralleri de geri kazanmak için; maden suyu içmek önemlidir. Minerallerin maden sularından emilerek vücuda alınmaları diğer besinlere göre çok daha kolaydır. Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi ve sıcaklarla birleşmesi nedeniyle artan su gereksinimini karşılamak için ve terlemeyle vücuttan atılan su ile mineral kaybına karşı maden suyu içilmesi sağlık için çok önemlidir.



Sahur ve iftarda maden suyu içmek; içeriğindeki zengin mineral değerleri ve doğallığı ile iyi bir seçim olacaktır. Sahurda içilen maden suyu; gün boyu ihtiyaç duyulan su ve mineral miktarını birlikte sağlar. Maden suyu, sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle iftar sonrasında da içilebilir. İftardan sonra sürekli çay veya kahve içmek yerine maden suyunun tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca iftar sofralarınız için hazırladığınız ayran veya meyve suyu gibi içeceklerde su yerine maden suyu kullanırsanız; hem farklı lezzetler yakalamış, hem de vücudunuza daha fazla mineral almış olursunuz.