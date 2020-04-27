BİM, A101, ŞOK, Carrefour ve Migros market Ramazan (kolisi) kumanyası ne kadar? Kumanyada neler var?

Müslüman alemi kutsal Ramazan ayını bir kez daha idrak etmenin sevincini yaşıyor. BİM, A101, ŞOK, Carrefour ve Migros marketler Ramazan'a özel kumanyalar hazırlayarak ihtiyaç duyulan ürünleri uygun fiyata bir araya getiriyor. Vatandaşlan BİM, A101, ŞOK, Carrefour ve Migros marketlerinin 2020 Ramazan kumanyası içeriklerini ve fiyatlarını merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. İşte sizler için derledik.



A101 RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ VE FİYATI



119 TL fiyatı bulunan A101 Ramazan kumanyası:

Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)

Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)

Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)

Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)

Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)

Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)

Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)

Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)

Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)

Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)

Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)

Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)

Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)

Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)

Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)

Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)

Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)

Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)

Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)





MİGROS RAMAZAN PAKETİ



Migros Ramazan için 3 farklı koli hazırlığı yaptı. İsimlerini ise bereket, lezzet ve ziyafet olarak belirledi. Kolilerin fiyatları 44,90 TL ile 109,90 TL arasında değişiklik gösteriyor.



MİGROS KLASİK RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER;



Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Söke Un 1 Kg

Doğuş Rize Çay 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G





RAMAZAN ZİYAFET PAKETİ İÇİNDEKİLER:



Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Ayçiçekyağı 1 L

Söke Un 1 Kg

Veronelli Burgu Makarna 500 G

Veronelli Kalem Makarna 500 G

Veronelli Spaghetti Makarna 500 G

Tukaş Domates Salçası 830 G

Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Tukaş Ahududu Reçeli 380 G

Anavarza Çiçek Balı 220 G

CARREFOUR RAMAZAN PAKETİ

CarrefourSa Ramazan ayı için 4 adet Ramazan kolisi hazırladı. CarrefourSa Ramazan kolileri klasik, süper, lüks ve mega olarak isimlendirildi. Kolilerin fiyatları ise 49,90 TL ile 149,90 TL arasında değişiyor.

CARREFOURSA KLASİK RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ:

Safya Ayçiçek Yağı 1 lt

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Duru Başbaşı Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Filiz Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 430 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Mizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Keton Sakızlı Muhallebi 150 g

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

CARREFOURSA SÜPER KOLİ RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ:

Safya Ayçiçek Yağı 1 Adet

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Arbella Burgu MAkarna 500 g

Tat Domates Salçası 850 g

Duru Haşlanmış Fasulye 850 g

Yurt Haşlanmış Nohut 800 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Kola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

CARREFOURSA LÜKS RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ:

Yudum Ayçiçek Yağı 1 Adet

Yudum Egemden Yumuşak Sızma Zeytinyağı 500 ml

Zeki Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Tat Nohut 1 kg 8,5 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Doğuş Gurme Çay 500 g

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 48'li

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Nuhun Ankara Burgu Makarna 500 gx2

Filiz İrmik 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Yurt Bezelye 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Dardanel Ton 160 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Binboğa Çiçek Balı 240 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g

Arifoğlu Köfte Harcı 50 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Pakmaya Güllü Puding 85 g

Sarıkız Sade MAden Suyu 200 ml cam

Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 ml Cam

Aroma Şeftali - ELma %100 Meyve Suyu 1 lt

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

CARREFOURSA MEGA RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Adet

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Tat Nohut 1 kg 8,5 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg



Torku Küp Şeker 750 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Ofçay Binbirdirek Harman Çayı 1 kg

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Arbella Burgu MAkarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Yurt Bezelye 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Binboğa Çiçek Balı 240 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

ŞOK RAMAZAN PAKETİ 2020

Şok market henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama yapmadı. ŞOK Ramazan paketi hazırlanır hazırlanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

BİM RAMAZAN PAKETİ 2020

BİM marketten henüz ramazan paketlerine dair bir açıklama gelmedi. BİM Ramazan paketleri hazır olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.