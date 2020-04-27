Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır püf noktaları neler?

Corona virüs salgını ile mücadele eden ülkemiz, bu yıl Ramazan'ı evlerinde kendini karantinaya alarak geçiriyor. Evde karantinadayken bu vakti güzel değerlendirerek Ramazan pidenizi kendiniz yapabilirsiniz. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde fırınlara da gidemeyeceğiniz için kendiniz pidenizi pişirerek ailenizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. İşte Ramazan pidesinin evde kolayca nasıl hazırlanacağına dair merak edilen püf noktalar…



EVDE KOLAY RAMAZAN PİDESİ TARİFİ



Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 su bardağı un

Hamurun üzeri için:

1 yemek kaşığı un

2-3 yemek kaşığı su

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Susam ve çörek otu



Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabına ılık süt ve suyu alın. Yaş mayayı ufalayarak ilave edin. Tuz, toz şeker ve zeytinyağını ekleyip maya ve toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyerek, ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini örtüp ılık ortamda 30 dakika mayalanması için bekletin.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine un serpiştirip hazırlayın. Kabaran pide hamurunu alıp tepsinin tam ortasına yerleştirin. Elinizle bastırarak yuvarlak olacak şekilde açarak büyütün.



Bir kasede un ve suyu çırpın. Parmak uçlarınızı bu suya batırın ve sonra hamura bastırarak kenar ve üst çizgilerini oluşturun. Üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve tekrar mayalanması için 30 dakika bekletin. Hamur kabarıp şeklini kaybedebileceği için çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçerek sabitleyin.

Üzeri için yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını bir kasede çırpın. Fırça yardımıyla hamurun tamamına sürün ve susam ile çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişirin.



Ramazan Pidesi Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Maya erimeye başladığında karışımı 10 dakika dinlendirin.

Ramazan pidesinin en önemli püf noktası, hamurun kıvamını tutturmaktır. Yoğurma işlemini en az 10 dakika boyunca sürdürün.

Hazırladığınız hamuru streç film veya nemli bir bez ile örtün.

Odanın sıcaklığı yüksek olursa, maya daha çabuk çözünmeye başlar.

Hamur iki katına geldiğinde mayalama işlemi son bulur.