Sahurda ve iftarda fırınlar açık mı?

Bolluk ve bereket ayı Ramazan yaşanırken fırınlardan dışarıya uzayan pide kuyrukları bu sene yok. Corona virüs salgınıyla mücadele eden ülkelerden biri de Türkiye ve insanlar arasındaki mesafenin azalması hastalığın yayılma hızını düşürüyor. Pide almaya gidemeyecek olan vatandaşlar, sahurda ve iftarda fırınların açık olup olmayacağını, ekmek ve pide almak isteyenlerin nasıl ulaşacağını sorgulamaya başladı. İşte merak edilenlerin yanıtı…



FIRINLAR SAHURDA VE İFTARDA AÇIK OLUYOR MU?



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede;



23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.



Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.





2020 PİDE FİYATLARI NE KADAR?



İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.



İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.



Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

- 350 gr sade pide: 3 TL

- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

- 500 gr sade pide: 4,50 TL

- 1000 gr sade pide: 9,00 TL



ANKARA VE İZMİR'DE PİDE FİYATLARI NE KADAR?



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında satışa sunulacak pide fiyatlarını açıkladı.

Balcı, Ankara'da 275 gram pidenin 2,5 TL, İzmir'de 300 gram pidenin 3 TL, İstanbul'da 350 gram pidenin 3 TL, 400 gram pidenin 4 TL, Bursa'da 200 gram pidenin 2 TL, Kocaeli 370 gram pidenin 3,5 TL, Samsun'da 420 gram pidenin 4 TL, Sakarya'da 470 gram pidenin 4,5 TL'den satılacağını açıkladı.

EVDE PRATİK RAMAZAN PİDESİ TARİFİ



Malzemeler:

-Bir paket maya (25g)

-2 su bardağı ılık süt

-yarım tatlı kaşığı şeker

-yarım su bardağı ılık su

-yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği

-1 yemek kaşığı tuz

-5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)



-Hamura sekil vermek için;

-1 yemek kaşığı un

-5-6 yemek kaşığı su

-(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)



Üstüne sürmek için:

-bir yumurta sarısı

-bir yemek kaşığı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı süt

-1 tatlı kaşığı yoğurt

-Bolca susam,

-çörek otu



Yapılışı:

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyip 10 dakika bekletilir (maya eriyene kadar).

Sırasıyla diğer malzemeler eklenir. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması beklenir (hamur elinize yapışmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde edin).

Hamur 2 veya 3 parçaya bölünür.

Tezgaha un serpilir ve her parçayı alıp elinizi de unluyarak açılır.

İstediğiniz şekli verebilirsiniz (yuvarlak veya oval).

Açtığımız hamuru güzelce yağladığımız (veya yağlı kağıt serebilirsiniz ya da yapışmaması için mısır unu serpebilirsiniz) tepsiye koyulur.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir.

Bu işlemi yaparken sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın, pişerken şekillerin kaybolmaması için püf noktasıdır.

Hamur yarım saat mayalanması için bekletilir ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun (resimde görüldüğü gibi).

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpilir.

Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir.