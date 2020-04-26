İftara ne pişirsem diyorsanız : Fırında soslu köfte

Tüm gün oruç tutarken iftarda da sağlıklı, doyurucu ve besleyici yemek tarifi arıyorsanız haberimiz tam size göre. Çok zamanınızı almazken büyükten küçüğe herkesin severek yediği fırında soslu köfte tarifini deneyebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında internetten sık sık "İftara ne pişirsem" sorusunu aratanlar için güzel bir seçenek olacak. Eskiden bu yana yapılan Fırında soslu köfte tarifi sağlığı ve lezzeti sofranıza taşıyacak.



PRATİK VE LEZZETLİ FIRINDA SOSLU KÖFTE TARİFİ



Malzemeler:

500gr kıyma

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı ekmek içi (ben daha önce hazırlamış olduğum ekmeklerden kullandım.)

1 tutam maydanoz

3-4 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

Karabiber

Kimyon

Tuz

Sos için:

2 adet büyük boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

Kekik

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Kaşar Peyniri





Yapılışı:

Yumurta, soğan, sarımsak ve maydanoz rondoda çekilir.

Kıyma, ekmek içi ve baharatlar ilave edilerek köfte güzelce yoğurulur.

Vaktiniz var ise 1-2 saat buzdolabında, kapaklı bir kap içerisinde dinlendirilir.

Köfteler şekillendirilerek fırın kabına dizilir ve 180 derecede ısıtılmış fırında hafif kızarana kadar pişirilir. Yaklaşık 40dk.

Köfteler pişerken domates sos hazırlanır. Domatesler soyulur ve küçük doğranır. Diğer malzemeler eklenerek 10-15dk kaynatılır.

Köfteler hazır olduktan sonra domates sos üzerine gezdirilir ve fırına tekrar sürülür.

Sos kaynayıp, koyulaştıktan sonra üzerine kaşar peyniri serpilir. Peynirler eridikten sonra fırından alınır. Afiyet olsun.

SAHUR VE İFTARDA NASIL BESLENMEK GEREKİR?



Karantinaya bağlı yaşanan can sıkıntısı ve stresin özellikle karbonhidratlı gıdalara duyulan yeme isteğini artırdığını ifade eden Doç. Dr. Eskici, şöyle devam etti:



"Karbonhidratlı gıdaların tüketilmesi ise kişide özellikle iyi ruh hali ile ilişkilendirilen ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin sentezini artırdığından kişi kendini rahatlamış hisseder ancak serotonin seviyesini şeker içeriği yüksek hazır, rafine gıdalarla, hamur işleriyle yükseltmeye çalışmak, hem stres hormonu olarak adlandırılan adrenalinde dalgalanmalara neden olarak stres yanıtını kötüleştirir hem de istenmeyen ağırlık artışlarına neden olur." Bu nedenle serotonin içeren sağlıklı besinleri tercih etmenin önemine işaret eden Eskici, "Bulgur, nohut, hindi eti, balık, süt ve ürünleri, muz, ananas, erik, ceviz, fındık, kuru meyveler, ıspanak ve yumurta bu besinlerden bazılarıdır. Tatlı isteği, kuru meyveler, taze meyveler ve sıklığına dikkat etmek koşuluyla sütlü tatlılarla giderilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Oruç sırasında yaklaşık 15-17 saat süren açlık ve susuzluğun, metabolik hızın daha da düşmesine yol açtığını kaydeden Diyetisyen Doç. Dr. Günay Eskici, "Ramazan döneminde yeterli ve dengeli beslenilmediği takdirde bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar. Bu sebeple Kovid-19'dan korunabilmek adına yaşadığımız karantina sürecine denk gelen ramazan ayı daha da bir önem taşımaktadır. Koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemindeki güçlülük, oruç tutarken de korunmalıdır. Oruç tutanlar için sahur ve iftardaki menü içeriği, iftardan sahura kadar olan zaman aralığında bol sıvı içilmelidir. Öğün yemeğimizi oluşturan yiyecekler, çok çeşitli besin gruplarından olan sebze, meyve, tahıl, et, yumurta, kuru baklagil, süt ve ürünlerinden oluşmalıdır." diye konuştu.