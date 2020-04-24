Teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı kılınır mı?

Evde teravih namazını tek başına kılabilirsiniz. Her şeyde olduğu gibi teravih namazını kılmadan önce de niyet etmek son derece önemlidir. Niyet etmek kalben yapılan bir duadır ve sesli söylenmesine gerek yoktur. Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." diyerek hazırlanılır.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR VE KAÇ REKATTIR?



Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.



Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.



Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.





TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazan ayının başlayacağını belirtti.



Erbaş, ramazanda, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruya da "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." yanıtını verdi.

TERAVİH NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR



1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.

Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.

Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.

Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)

Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.

İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed).



2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.



TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ, FARZ MI?

Ramazan ayında kılınan teravih namazı farz değil sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı. Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı." diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.

Sabah olunca Efendimiz (asm):

-'Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır' buyurdu.