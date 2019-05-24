Şifa kaynağı: Zeytinyağı Tüm yağlar içinde en sağlıklısı sayılan zeytinyağı, geniş kullanım alanı ile mutfağımızda da özel bir yere sahip. Mide dostu altın sıvı zeytinyağı ile hazırlanan yemeklere Ramazan sofralarında daha fazla yer vermek oruç tutmanızı da kolaylaştırır.

Zeytinyağı, Osmanlı ve Türk Mutfağı'nda her zaman özel bir yere sahip olmuş ve sayısız yemeğe lezzet katmış. Hatta öyle ki mutfağımız "Zeytinyağlılar" olarak adlandırılan yemek kategorisine sahip tek mutfak olarak dikkat çekiyor. Zeytinyağı katı ve sıvı tüm yağlar arasında en kolay hazmedilen yağ olduğundan Ramazan beslenmesinde zeytinyağı ve zeytinyağlı yemeklere bolca yer vermek son derece yararlıdır. İftarda ve sahurda yenen zeytinyağlı yemekler ve salatalar mideyi rahatlatır, bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırır.



ZEYTİNYAĞLI PİŞİRİRKEN

Zeytinyağlı yemekleri hiç su eklemeden veya çok az suyla ve kısık ateşte pişirin. Zeytinyağlılara ekleyeceğiniz şeker ve sarmısak lezzetini arttırır. Yemeğe koyacağınız zeytinyağının yarısını pişirirken kullanın. Kalan yarısını ocaktan aldıktan sonra üzerine gezdirin. Zeytinyağlıları bir gün dinlendirdikten sonra tüketin.



SAĞLIK ZEYTİNYAĞINDA

Zeytinyağı E, A, K ve D vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko içerir. Sağlık için çok önemli olan linoleik asit oranı yüksektir. Anne sütüne en yakın besleyici özelliğe sahiptir.

Kalp ve mide sağlığını korur.

Kan şekerini dengeler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kansere karşı koruyucudur.

Antioksidan özelliği vardır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Sindirime yardım eder.

Kemikleri güçlendirir.

Beyin hücrelerinin gelişmesine katkı sağlar.



TÜRKİYE'NİN GÜVENDİĞİ TARİFLERİN ADRESİ SOFRA DERGİSİ'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ

Tandır çorbası

İmambayıldı

Elma dolması

Nohutlu tavuklu pilav

Bademli karışık komposto









ELMA DOLMASI 4 KİŞİLİK

4 adet büyük boy

150 gram kıyma

2 çorba kaşığı pilavlık bulgur

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

2 tatlı kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı üzüm pekmezi

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber, toz tarçın, karanfil



Zeytinyağını bir tavaya alıp, kıyma ve ince doğradığınız soğanı hafifçe kavurun. Kıyma pişip, soğanın rengi dönünce şekerin yarısını ve tuzu ilave edin. Ocağın altını kapatıp bulgur, tarçın, karanfil ve karabiberi ekleyin. Elmaları soyup varsa saplarını kopartın. Sap kısmı alta gelecek şekilde çevirip üstten bir kapak kesin. Elmanın çekirdek kısmını nazikçe ve dibini delmeden boşaltıp bir fırın kabına oturtun. Hazırladığınız karışımla sıkıca doldurun ve kapaklarını kapatın. Elmaların yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Suya kalan 1 tatlı kaşığı şeker ve pekmezi karıştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirip, sıcak servis yapın.



İMAMBAYILDI 4 KİŞİLİK

4 adet patlıcan

4 adet soğan

2 adet domates

Demet maydanoz

8 diş sarmısak

Su bardağı zeytinyağı

Yeteri kadar su

2 adet kesmeşeker

Tuz, karabiber



Patlıcanları alacalı soyun. Sap kısmının bir parmak altından başlayarak, tam ortasından dikine ve yukardan aşağıya doğru, alt kısmından da 1 parmak bırakacak şekilde, patlıcanı ayırmadan kesin. Diğer tarafını çevirip yine aynı şekilde tam ortasından, yukardan ve aşağıdan birer parmak bırakarak kesin. Dörde bölünmüş ancak uçları kesilmemiş bir patlıcan hazırlayın. Kalan patlıcanlara da aynı işlemi uygulayın. Soğanları piyazlık doğrayıp bir çay kaşığı tuzla hafifçe öldürecek şekilde ovun. Üzerine küp doğramış domates, ince kıyılmış maydanoz ve sarmısak katın. Karabiber ekleyin ve harmanlayın. Hazırladığınız patlıcanların kesik kısımlarına bu harçtan koyun ve tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su, yarım su bardağı zeytinyağı ve kesmeşeker ekleyin. Ocağa oturtup, önce 10 dakika harlı, sonra 20 dakika kısık ateşte pişirin. Soğuk ya da ılık olarak servis yapın.







TANDIR ÇORBASI 4-8 KİŞİLİK

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı kurufasulye

1/2 su bardağı pilavlık bulgur

8 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 adet soğan

100 gram kıyma

1 su bardağı yeşil mercimek

2 çorba kaşığı domates salçası

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pulbiber

12 su bardağı su



ÜZERİ İÇİN: DEREOTU



NOHUT ve kurufasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ayrı tencerede yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Sularını süzdükten sonra ocakta kullanıma uygun kapaklı bir güvece alın. Üzerine eritilmiş tereyağı, yemeklik doğranmış soğan, kıyma, bulgur, mercimek, salça, tuz, karabiber, pulbiber ve suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve kontrol ederek malzeme yumuşayana dek pişirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.







BADEMLİ KARIŞIK KOMPOSTO 6 KİŞİLİK

Yarım su bardağı tatlı badem

2 adet büyük boy şeftali

1 adet büyük boy nektarin

10 adet kayısı

15 adet kırmızı erik

1.5 su bardağı tozşeker

1 adet çubuk tarçın

10 adet tane karanfil

7 su bardağı su

Bademleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. Su kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğuk sudan geçirip kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Meyvelerin hepsini küçük dilimler halinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine tozşeker, tarçın, karanfil ve su ilave edin. Ocağa oturtup meyveler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğutup, üzerine kavrulmuş badem ekleyerek servis yapın.



NOHUTLU TAVUKLU PİLAV 4-6 KİŞİLİK

2 su bardağı pirinç

1 adet tavuk göğsü

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber, pulbiber



Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletin. Süzüp sudan geçirin. Diğer taraftan tavuk etini tencereye alıp üzerine tuz ve 3 su bardağı su ekleyip yumuşayana dek haşlayın. Sudan alıp ılınmaya bırakın. Didikledikten sonra karabiber ve pulbiberle tatlandırın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine zeytinyağı ve iki buçuk su bardağı tavuk suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinci katın ve kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince nohudu ekleyip suyunu tamamen çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Küçük bir kaseyi hafifçe ıslatıp tabanına biraz tavuk eti koyun. Üzerine pilav ekleyip şekil alması için bastırın. Ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Kalan tavuk ve pilavı da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.







HAZIRLAYAN: Sofra Dergisi Yazı İşleri Müdürü İlknur Mine Nartop Osmanlı ve Türk Mutfağı'nda her zaman özel bir yere sahip olmuş ve sayısız yemeğe lezzet katmış. Hatta öyle ki mutfağımız "Zeytinyağlılar" olarak adlandırılan yemek kategorisine sahip tek mutfak olarak dikkat çekiyor. Zeytinyağı katı ve sıvı tüm yağlar arasında en kolay hazmedilen yağ olduğundan Ramazan beslenmesinde zeytinyağı ve zeytinyağlı yemeklere bolca yer vermek son derece yararlıdır. İftarda ve sahurda yenen zeytinyağlı yemekler ve salatalar mideyi rahatlatır, bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırır.Zeytinyağlı yemekleri hiç su eklemeden veya çok az suyla ve kısık ateşte pişirin. Zeytinyağlılara ekleyeceğiniz şeker ve sarmısak lezzetini arttırır. Yemeğe koyacağınız zeytinyağının yarısını pişirirken kullanın. Kalan yarısını ocaktan aldıktan sonra üzerine gezdirin. Zeytinyağlıları bir gün dinlendirdikten sonra tüketin.Zeytinyağı E, A, K ve D vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko içerir. Sağlık için çok önemli olan linoleik asit oranı yüksektir. Anne sütüne en yakın besleyici özelliğe sahiptir.Kalp ve mide sağlığını korur.Kan şekerini dengeler.Bağışıklık sistemini güçlendirir.Kansere karşı koruyucudur.Antioksidan özelliği vardır.Kötü kolesterolü düşürür.Sindirime yardım eder.Kemikleri güçlendirir.Beyin hücrelerinin gelişmesine katkı sağlar.Tandır çorbasıİmambayıldıElma dolmasıNohutlu tavuklu pilavBademli karışık komposto4 adet büyük boy Amasya elması150 gram kıyma2 çorba kaşığı pilavlık bulgur1 çorba kaşığı zeytinyağı1 adet küçük boy soğan2 tatlı kaşığı tozşeker2 çorba kaşığı üzüm pekmeziYeteri kadar suTuz, karabiber, toz tarçın, karanfilbir tavaya alıp, kıyma ve ince doğradığınız soğanı hafifçe kavurun. Kıyma pişip, soğanın rengi dönünce şekerin yarısını ve tuzu ilave edin. Ocağın altını kapatıp bulgur, tarçın, karanfil ve karabiberi ekleyin. Elmaları soyup varsa saplarını kopartın. Sap kısmı alta gelecek şekilde çevirip üstten bir kapak kesin. Elmanın çekirdek kısmını nazikçe ve dibini delmeden boşaltıp bir fırın kabına oturtun. Hazırladığınız karışımla sıkıca doldurun ve kapaklarını kapatın. Elmaların yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Suya kalan 1 tatlı kaşığı şeker ve pekmezi karıştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirip, sıcak servis yapın.4 adet patlıcan4 adet soğan2 adet domatesDemet maydanoz8 diş sarmısakSu bardağı zeytinyağıYeteri kadar su2 adet kesmeşekerTuz, karabiberalacalı soyun. Sap kısmının bir parmak altından başlayarak, tam ortasından dikine ve yukardan aşağıya doğru, alt kısmından da 1 parmak bırakacak şekilde, patlıcanı ayırmadan kesin. Diğer tarafını çevirip yine aynı şekilde tam ortasından, yukardan ve aşağıdan birer parmak bırakarak kesin. Dörde bölünmüş ancak uçları kesilmemiş bir patlıcan hazırlayın. Kalan patlıcanlara da aynı işlemi uygulayın. Soğanları piyazlık doğrayıp bir çay kaşığı tuzla hafifçe öldürecek şekilde ovun. Üzerine küp doğramış domates, ince kıyılmış maydanoz ve sarmısak katın. Karabiber ekleyin ve harmanlayın. Hazırladığınız patlıcanların kesik kısımlarına bu harçtan koyun ve tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su, yarım su bardağı zeytinyağı ve kesmeşeker ekleyin. Ocağa oturtup, önce 10 dakika harlı, sonra 20 dakika kısık ateşte pişirin. Soğuk ya da ılık olarak servis yapın.1/2 su bardağı nohut1/2 su bardağı kurufasulye1/2 su bardağı pilavlık bulgur8 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı1 adet soğan100 gram kıyma1 su bardağı yeşil mercimek2 çorba kaşığı domates salçası1/2 çay kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı pulbiber12 su bardağı suve kurufasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ayrı tencerede yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Sularını süzdükten sonra ocakta kullanıma uygun kapaklı bir güvece alın. Üzerine eritilmiş tereyağı, yemeklik doğranmış soğan, kıyma, bulgur, mercimek, salça, tuz, karabiber, pulbiber ve suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve kontrol ederek malzeme yumuşayana dek pişirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.Yarım su bardağı tatlı badem2 adet büyük boy şeftali1 adet büyük boy nektarin10 adet kayısı15 adet kırmızı erik1.5 su bardağı tozşeker1 adet çubuk tarçın10 adet tane karanfil7 su bardağı suBademleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. Su kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğuk sudan geçirip kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Meyvelerin hepsini küçük dilimler halinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine tozşeker, tarçın, karanfil ve su ilave edin. Ocağa oturtup meyveler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğutup, üzerine kavrulmuş badem ekleyerek servis yapın.2 su bardağı pirinç1 adet tavuk göğsü1 su bardağı haşlanmış nohut1 çorba kaşığı tereyağı1 çorba kaşığı zeytinyağıYeteri kadar suTuz, karabiber, pulbibertuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletin. Süzüp sudan geçirin. Diğer taraftan tavuk etini tencereye alıp üzerine tuz ve 3 su bardağı su ekleyip yumuşayana dek haşlayın. Sudan alıp ılınmaya bırakın. Didikledikten sonra karabiber ve pulbiberle tatlandırın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine zeytinyağı ve iki buçuk su bardağı tavuk suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinci katın ve kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince nohudu ekleyip suyunu tamamen çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Küçük bir kaseyi hafifçe ıslatıp tabanına biraz tavuk eti koyun. Üzerine pilav ekleyip şekil alması için bastırın. Ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Kalan tavuk ve pilavı da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın. TÜM MANŞETLER