Epstein adasında Masonik ayinler! Kubrick 30 yıl önce filmini çekti: 6 gün sonra öldü
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan tecavüz, bebek parçalama ve dışkısını yeme ifadeleri, fuhuş adasında Masonik ritüeller yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Kan donduran belgeler dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in yaklaşık 30 yıl önce çektiği Eyes Wide Shut filmini akıllara getirirken Kubrick’in filmi teslim ettikten 6 gün sonra hayatını kaybetmesi ise yeniden sorgulanmaya başlandı.
Hızlı Özet Göster
- ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı milyonlarca Jeffrey Epstein belgesi, eski ABD başkanları Bill Clinton ve George H. W. Bush dahil birçok ünlü ismin pedofili adasındaki cinsel istismar iddialarını ortaya koydu.
- Belgelerde George H. W. Bush'un bir yatta tecavüz ettiği ve bebeklerin parçalanmasına tanık olunduğu iddiaları yer aldı.
- Yönetmen Stanley Kubrick'in 1999 yapımı Eyes Wide Shut filmi, zengin elitlerin düzenlediği gizli cinsel ritüelleri konu alması nedeniyle Epstein belgeleriyle ilişkilendirildi.
- Kubrick, tartışmalı filmini Warner Bros'a teslim ettikten 6 gün sonra 7 Mart 1999'da İngiltere'deki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- Kubrick'in ölümünün filmdeki gizli ritüelleri ifşa etmesi nedeniyle şüpheli olduğu iddiaları tartışılıyor.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yeni paylaşılan milyonlarca belge sapkınlığı gözler önüne serdi. ABD'nin eski başkanları Bill Clinton ve George W. H. Bush'tan dünyaca ünlü oyunculara ve yönetmenlere ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'ne pedofili adasında genç kızlara tecavüz ve işkence eden onlarca isimle ilgili paylaşılan belgeler buz dağının sadece görünen yüzü.
KUBRICK 30 YIL ÖNCE ANLATMIŞTI
ABD Adalet Bakanlığının milyonlarca Epstein belgesinin yayımlamasıyla ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut filmi yeniden gündem oldu. Kubrick sapkınlık hikayesini daha 20 yıl önce, 1999'da anlamıştı.
PİRAMİDİN TEPESİNDE SAPKINLIK VAR
Kubrick ve Eyes Wide Shut ile ilgili kan donduran ihtimal ise ünlü yönetmenin "piramidin tepesindeki tarikat tarafından kurban edilmiş olma" olasılığı.
FUHUŞTAN ÇOK DAHA ÖTE! BEBEKLERİ PARÇALAYIP…
Epstein belgelerinde yalnızca fuhuş, pedofili, cinsel istismar yok. Belgelerde cinayet, kurbanın vücudunu parçalama ve bağırsaklarındaki dışkıyı yeme gibi kan donduran detaylar da yer alıyor.
Epstein belgeleri, kehanetleri ile bilinen Simpsonlar dizisinin yıllar önce işlediği bir bölümü "geleceği tahmin ettiği" gerekçesiyle yeniden dünya gündemine taşıdı. Dizinin 2000'li yılların başında yayımlanan "The Parent Rap" adlı bölümünde, arka plandaki bir tabelada yer alan "Dünyayı gizlice yöneten bazı çılgın insanlar bir adanın üzerinde" ifadesi, Epstein'in Karayipler'deki Little St. James Adası ile ilişkilendirildi. Tartışmalar, dizinin yaratıcısı Matt Groening'in adının Epstein belgelerinde (Virginia Giuffre'nin ifadelerinde) geçmesiyle daha da derinleşirken; uzmanlar bu durumu dizinin kehanetinden ziyade, o dönemdeki toplumsal kuşkuların bir hicvi olarak değerlendiriyor.
Eski ABD Başkanı George Bush ile ilgili. E-postalara göre, sözde bir mağdur, George H. W. Bush'un bir yat üzerinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Aynı kişinin ayrıca, bebeklerin parçalandığına tanık olduğunu ve bazı kişilerin onların bağırsaklarındaki dışkıyı yediğini ileri sürdüğü bildirildi.
KUBRICK MASONİK RİTÜELLERİ İŞARET ETTİ
Epstein dosyalarındaki bu tür sapkınlıklar Masonik ritüelleri andırıyor. Kubrick'in Eyes Wide Shut filmi de dünyayı yöneten ve Epstein skandalındakilere benzer Masonik ayinler düzenleyen zengin ve güçlü elitleri konu ediyor.
FİLMİ TESLİM ETTİ, 6 GÜN SONRA ÖLDÜ
Kubrick'in son filmi olan ve tartışmalara yol açan Eyes Wide Shut filmini tamamladıktan kısa bir süre sonra 7 Mart 1999'da, İngiltere'nin Hertfordshire kentindeki evinde, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kubrick öldüğünde filmi üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyordu.
RİTÜELİ İFŞA EDEN "SUSTURULUR"
Filmin konusu adeta pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın fuhuş adasında olduğu gibi para, gizlilik, cezasızlık, sosyopatlık ve sapkınlıktan ibaret bir dünyada, cinsel ticareti estetik bir ritüele dönüştüren sahnelerle işleniyor. Sapkın çetenin sırlarını ifşa etmeye çalışanlar ise susturuluyor.
Kubrick tartışmalara yol açan filminin ilk kurgusunu Warner Bross'a teslim ettikten günler sonra hayatını kaybetti. Kubrick'in filmi kadar ölümü de tartışmalara yol açmaya devam ediyor.