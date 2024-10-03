Türkiye’de Eylül 2024’ün En Çok Satan SUV Modeli! Herkes Onun Peşinde...

Türkiye otomotiv piyasasında Eylül ayı SUV satış rakamları açıklandı. En çok satan SUV model, hem yerli hem de yabancı rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye otomotiv piyasasında Eylül ayı SUV satış rakamları açıklandı. En çok satan SUV model, hem yerli hem de yabancı rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.
Eylül 2024 satış verilerine göre, Tesla Model Y, tam 2.475 adet satışla zirveyi kimseye bırakmadı. Özellikle Türkiye pazarına özel olarak sunulan arkadan çekişli Model Y Standard Range versiyonu, 1 milyon 790 bin TL'ye kadar inen fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. Tesla'nın bu hamlesi, hem satışları uçurdu hem de pazardaki dengeleri kökten değiştirdi.
Tesla'nın bu versiyonu, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajından yararlanarak piyasada rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Türkiye'de böyle bir fırsat yakalayan otomobilseverler, diğer SUV modellerini adeta unuttu.
1️⃣ Tesla Model Y – 2.475 adet
2️⃣ Nissan Qashqai – 2.231 adet
3️⃣ Chery Tiggo 8 – 2.199 adet
4️⃣ Toyota CHR – 1.875 adet
5️⃣ Peugeot 2008 – 1.780 adet
6️⃣ Renault Captur – 1.640 adet
7️⃣ Volkswagen T-Roc – 1.510 adet
8️⃣ Kia Sportage – 1.480 adet
9️⃣ Hyundai Tucson – 1.420 adet
🔟 Ford Kuga – 1.390 adet
Tesla'nın bu büyük başarısının ardında, Türkiye pazarına özel fiyatlandırma stratejisi ve donanım kalitesi yatıyor. Model Y Standard Range, daha uygun fiyatlı bir SUV arayanlara yüksek teknoloji ve performans sunuyor. Böylece, Tesla'nın sunduğu bu model "Erişilebilir Lüks" olarak görülüyor. Türkiye'de, özellikle ÖTV avantajını kullanarak uygun fiyatlı bir SUV sunan Tesla, piyasada büyük bir etki yarattı. Diğer markalar ise bu fiyat avantajını yakalayabilmek için daha agresif hamlelere ihtiyaç duyabilir.