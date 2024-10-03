Türkiye’de Eylül 2024’ün En Çok Satan SUV Modeli! Herkes Onun Peşinde...

🚀 TESLA'NIN SIRRI NE? NEDEN HERKES MODEL Y ALIYOR?

Tesla'nın bu büyük başarısının ardında, Türkiye pazarına özel fiyatlandırma stratejisi ve donanım kalitesi yatıyor. Model Y Standard Range, daha uygun fiyatlı bir SUV arayanlara yüksek teknoloji ve performans sunuyor. Böylece, Tesla'nın sunduğu bu model "Erişilebilir Lüks" olarak görülüyor. Türkiye'de, özellikle ÖTV avantajını kullanarak uygun fiyatlı bir SUV sunan Tesla, piyasada büyük bir etki yarattı. Diğer markalar ise bu fiyat avantajını yakalayabilmek için daha agresif hamlelere ihtiyaç duyabilir.