Ekim ayı sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 3 marka listeyi güncelledi

Ekim ayı sıfır otomobil fiyatları tek tek netleşiyor. Araç almayı düşünenler için Fiat, Renault ve Toyota gibi büyük markalar fiyat listelerini yeniledi. İşte detaylar...
Ekim ayı sıfır otomobil fiyatları tek tek netleşiyor. Araç almayı düşünenler için Fiat, Renault ve Toyota gibi büyük markalar fiyat listelerini yeniledi. İşte detaylar...
VOLKSWAGEN
Polo: 1.202.000 TL - 1.656.000 TL
Golf: 1.542.000 TL - 3.305.000 TL
T-Roc: 1.879.000 TL - 2.350.000 TL
Tiguan: 2.248.000 TL - 4.147.000 TL
Passat: 2.334.000 TL - 4.675.000 TL
Touareg: 8.820.000 TL - 9.210.000 TL arasında değişiyor.
TOYOTA
Corolla: En düşük modeli 1.433.000 TL, en yüksek donanım seviyesi 1.835.000 TL'ye kadar çıkıyor.
SKODA
Octavia: 1.544.900 TL - 3.624.900 TL
SuperB: 2.149.900 TL - 4.709.900 TL
Kamiq: 1.619.900 TL - 2.074.900 TL
Kodiaq: 2.699.900 TL - 4.749.900 TL
Karoq: 2.079.900 TL - 2.449.900 TL arasında değişiyor.
Ekim 2024 sıfır otomobil fiyatları güncel listelere göre belirtilmiştir, ancak bu fiyatlar firmaların kampanyaları ve piyasa şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yeni bir güncelleme olduğunda bu bilgileri haberimizde de yer vereceğiz. Fiyat değişiklikleri olduğunda doğrulama için markaların resmi web sitelerini takip edebilirsiniz.