Ekim ayı sıfır otomobil fiyatları belli oldu! 3 marka listeyi güncelledi

Ekim 2024 sıfır otomobil fiyatları güncel listelere göre belirtilmiştir, ancak bu fiyatlar firmaların kampanyaları ve piyasa şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yeni bir güncelleme olduğunda bu bilgileri haberimizde de yer vereceğiz. Fiyat değişiklikleri olduğunda doğrulama için markaların resmi web sitelerini takip edebilirsiniz.