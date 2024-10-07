Türkiye otomotiv sektörü 2024’ün ilk 9 ayında ihracatta rekor kırdı

Son dönemde küresel otomotiv üreticilerinin özellikle Avrupa pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli nedeniyle Türkiye, ana güzergah haline geldi. Bu durum, otomotiv sektörünün ihracat rakamlarındaki artışla dikkat çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı Ocak-Eylül 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış göstererek 192 milyar 808 milyon 449 bin dolar olarak kaydedildi.

Otomotiv ihracatı ise, aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artışla 26 milyar 933 milyon 806 bin dolara ulaştı. Eylül ayında sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 artışla 3 milyar 406 milyon 665 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ocak-Eylül 2024 döneminde otomotiv endüstrisinin toplam ihracattaki payı yüzde 16,2 olarak belirlendi.

İhracatta Almanya ilk sırada yer aldı (Fotoğraf: AA)

EN FAZLA İHRACAT 3,6 MİLYAR DOLARLA ALMANYA'YA

Otomotiv sektörünün alt mal grubu ihracat rakamları incelendiğinde, 181,6 milyon dolarlık diğer taşıt araçları, 7,4 milyon dolarlık mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 15,7 milyar dolarlık ana sanayi, 11 milyar dolarlık yan sanayi, ve 25,2 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldığı görüldü.

Otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 3,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, onu 3,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla İtalya ve 1,8 milyar dolarla İspanya izledi.

Birleşik Krallık, otomotiv ihracatındaki artışta zirvede yer alıyor. Ocak-Eylül 2024 döneminde otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 796,7 milyon dolar artış gösterdi. Bu ülkeyi 220,4 milyon dolarla Romanya, 220 milyon dolarla İtalya, 212,9 milyon dolarla Slovenya ve 125,6 milyon dolarla ABD takip etti.

KOCAELİ ZİRVEDE

Otomotiv endüstrisi, Slovenya'ya 1,2 milyar dolarlık, ABD'ye 886 milyon dolarlık ve Romanya'ya 819,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İl bazında bakıldığında, yılın 9 ayında otomotiv sektöründe en fazla ihracat 6,9 milyar dolarla Kocaeli'den yapıldı. İstanbul 6,1 milyar dolar, Bursa 5,3 milyar dolar, Sakarya 4,1 milyar dolar ve Ankara ise 1,1 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdi.

Otomotiv ihracatı, salgın öncesindeki seviyelerini aşmayı başardı. Salgın etkileri nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarında gerileyen otomotiv ihracatı, dünya genelinde normalleşme sürecinin başlamasıyla hızlı bir toparlanma gösterdi.

2019'un Ocak-Eylül döneminde otomotiv dış satımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 düşüşle 22,5 milyar dolara gerilemişti. 2020'nin 9 aylık periyodunda ise yüzde 24 azalışla 17,1 milyar dolara inmişti. Ancak sektör daha sonra toparlanarak 2021'in aynı döneminde yüzde 24 kazançla 21,2 milyar dolara yükseldi.

2022 Ocak-Eylül döneminde otomotiv ihracatı, salgının etkilerinin önceki yıllara göre daha az hissedildiği bir dönemde yüzde 5,1 artışla 22,3 milyar dolara, 2023'ün aynı döneminde ise yüzde 14,8 yükselişle 25,6 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ise otomotiv ihracatı, yüzde 5,3 artışla 26 milyar 933 milyon 806 bin dolara yükseldi.