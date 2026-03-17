Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında kamyonet sayısında yüzde 13,7 artış yaşanırken, otomobil dahil birçok kategoride düşüş gözlendi. Traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4 ve motosiklette yüzde 17,5 oranında gerileme dikkat çekti.

Şubat sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 33,8 milyona yükseldi. Bu araçların yarıdan fazlasını otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonetler de önemli bir paya sahip olmaya devam etti.

Şubat ayında toplam 806 bin 588 aracın devri yapıldı. Bu işlemlerin büyük kısmını otomobiller oluştururken, kamyonet ve motosikletler de önemli bir yer tuttu.

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI BELLİ OLDU

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobil içinde en yüksek payı yüzde 14,8 ile Renault aldı. Onu yüzde 11 ile Toyota ve yüzde 7,2 ile Volkswagen takip etti.

Listede ayrıca Hyundai, Fiat, Peugeot, Skoda, Opel ve TOGG gibi markalar da öne çıkanlar arasında yer aldı.