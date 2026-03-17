Türkiye’de en çok hangi marka otomobil satıldı? TÜİK listeyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında Türkiye genelinde 121 bin 791 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu dönemde en büyük payı otomobiller alırken, motosiklet ve kamyonetler de dikkat çeken oranlara ulaşıldı.

Türkiye'de en çok hangi marka otomobil satıldı? TÜİK listeyi açıkladı
TÜİK Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. En fazla tercih edilen marka %14,8'lik payla Renault olurken, Toyota %11 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte en çok satılan otomobil markaları…

TÜİK verilerine göre Şubat 2025'te trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde Volkswagen %7,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

OTOMOBİL İLK SIRADA YER ALDI

Şubat ayında trafiğe katılan araçların yüzde 51,9'unu otomobiller oluşturdu. Motosikletler yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 11,7'likpayla üçüncü oldu. Diğer taşıt türleri ise daha düşük oranlarda kaldı.

Taşıt kayıtları aylık bazda düşerken, motosiklet ve traktör arttı.

AYLIK BAZDA GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Bir önceki aya kıyasla toplam taşıt kayıtlarında düşüş yaşandı. Otomobilde yüzde 22,1, kamyonette yüzde 46,3 ve kamyonda yüzde 37 oranında azalma görüldü. Buna karşılık motosiklet kayıtlarında yüzde 36,2, traktörde ise yüzde 13,4 artış kaydedildi.

Yıllık bazda kamyonet artarken, birçok araç türünde düşüş görüldü.

YILLIK KARŞILAŞTIRMADA FARKLI TABLO

Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında kamyonet sayısında yüzde 13,7 artış yaşanırken, otomobil dahil birçok kategoride düşüş gözlendi. Traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4 ve motosiklette yüzde 17,5 oranındagerileme dikkat çekti.

Toplam araç sayısı 33,8 milyona ulaştı ve çoğunluğu otomobil oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI 33,8 MİLYONA ULAŞTI

Şubat sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 33,8 milyona yükseldi. Bu araçların yarıdan fazlasını otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonetler de önemli bir paya sahip olmaya devam etti.

Şubat ayında 806 bin araç devredildi.

İKİNCİ EL PİYASASI DA HAREKETLİ

Şubat ayında toplam 806 bin 588 aracın devri yapıldı. Bu işlemlerin büyük kısmını otomobiller oluştururken, kamyonet ve motosikletler de önemli bir yer tuttu.

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI BELLİ OLDU

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobil içinde en yüksek payı yüzde 14,8 ile Renault aldı. Onu yüzde 11 ile Toyota ve yüzde 7,2 ile Volkswagen takip etti.

Listede ayrıca Hyundai, Fiat, Peugeot, Skoda, Opel ve TOGG gibi markalar da öne çıkanlar arasında yer aldı.

Elektrikli ve yeni oyuncuların da listede yer alması dikkat çekerken, BYD ve Cherygibi markaların yükselişi dikkat çekti.

