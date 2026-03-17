TÜİK Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. En fazla tercih edilen marka %14,8'lik payla Renault olurken, Toyota %11 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte en çok satılan otomobil markaları…
OTOMOBİL İLK SIRADA YER ALDI
Şubat ayında trafiğe katılan araçların yüzde 51,9'unu otomobiller oluşturdu. Motosikletler yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 11,7'likpayla üçüncü oldu. Diğer taşıt türleri ise daha düşük oranlarda kaldı.
AYLIK BAZDA GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ
Bir önceki aya kıyasla toplam taşıt kayıtlarında düşüş yaşandı. Otomobilde yüzde 22,1, kamyonette yüzde 46,3 ve kamyonda yüzde 37 oranında azalma görüldü. Buna karşılık motosiklet kayıtlarında yüzde 36,2, traktörde ise yüzde 13,4 artış kaydedildi.
YILLIK KARŞILAŞTIRMADA FARKLI TABLO
Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında kamyonet sayısında yüzde 13,7 artış yaşanırken, otomobil dahil birçok kategoride düşüş gözlendi. Traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4 ve motosiklette yüzde 17,5 oranındagerileme dikkat çekti.
TRAFİKTEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI 33,8 MİLYONA ULAŞTI
Şubat sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 33,8 milyona yükseldi. Bu araçların yarıdan fazlasını otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonetler de önemli bir paya sahip olmaya devam etti.
İKİNCİ EL PİYASASI DA HAREKETLİ
Şubat ayında toplam 806 bin 588 aracın devri yapıldı. Bu işlemlerin büyük kısmını otomobiller oluştururken, kamyonet ve motosikletler de önemli bir yer tuttu.
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI BELLİ OLDU
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobil içinde en yüksek payı yüzde 14,8 ile Renault aldı. Onu yüzde 11 ile Toyota ve yüzde 7,2 ile Volkswagen takip etti.
Listede ayrıca Hyundai, Fiat, Peugeot, Skoda, Opel ve TOGG gibi markalar da öne çıkanlar arasında yer aldı.
Elektrikli ve yeni oyuncuların da listede yer alması dikkat çekerken, BYD ve Cherygibi markaların yükselişi dikkat çekti.