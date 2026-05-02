iSeeCars tarafından Ekim 2025'te yayımlanan kapsamlı araştırma, tam 174 milyon aracın verisini analiz ederek yıllarca sorunsuz kullanılabilen modelleri ortaya koydu. Çalışmada, 400 bin kilometreyi aşma potansiyeline sahip araçlar değerlendirildi.
JAPON MARKALARI ZİRVEYİ BIRAKMADI
Araştırmanın sonuçlarına göre dayanıklılık konusunda Japon üreticiler rakiplerine büyük fark attı. Özellikle Toyota ve premium markası Lexus, uzun ömür performansıyla listenin üst sıralarını domine etti. Honda ise bu iki markayı yakından takip etti.
15 modelden oluşan listenin 12'sinin Japon markalarına ait olması dikkat çekti.
Avrupa cephesinden yalnızca Mini ve Volkswagen listeye girmeyi başarırken, ABD'yi temsil eden tek marka ise Ford oldu.
15 YILI SORUNSUZ GEÇİREN MODELLER
Araştırmada öne çıkan ve uzun kullanım ömrüyle dikkat çeken modeller şöyle sıralandı:
TOYOTA VE LEXUS GÜVEN VERMEYE DEVAM EDİYOR
Uzun yıllardır "sorunsuz otomobil" denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Toyota, bu araştırmada da iddiasını sürdürdü. Markanın hem standart modelleri hem de Lexus çatısı altındaki lüks araçları, düşük arıza oranları ve yüksek dayanıklılık performansıyla öne çıktı.
Uzmanlara göre düzenli bakım yapılan bu araçlar, kullanıcılarına uzun yıllar boyunca düşük maliyetli ve güvenilir bir sürüş deneyimi sunabiliyor.
