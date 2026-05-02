174 milyon araç analiz edildi: En dayanıklı otomobil markaları açıklandı

Sıfır araç satışları hız kesmeden devam etse de trafikteki otomobillerin yaş ortalaması her geçen yıl artıyor. Özellikle Avrupa’da birçok araç artık 15 yaş sınırını aşmış durumda. Bu nedenle sürücüler için “uzun ömürlü otomobil” kriteri her zamankinden daha önemli hale geldi.

  • iSeeCars tarafından Ekim 2025'te yayımlanan araştırmada 174 milyon araç verisi analiz edilerek 400 bin kilometreyi aşabilen modeller belirlendi.
  • Lexus IS 350 17 yıl kullanım ömrüyle listenin zirvesinde yer alırken Toyota Tacoma 15,7 yıl ve Honda CR-V 13,9 yıl ile takip etti.
  • 15 modelden 12'sinin Japon markalarına ait olduğu listede Toyota ve Lexus dayanıklılık konusunda öne çıktı.
  • Avrupa'dan Mini ve Volkswagen, ABD'den ise Ford Ranger listeye giren tek modeller oldu.
  • Mazda3 Hatchback ve Honda Civic de 13,8 ve 13,5 yıllık kullanım ömrüyle uzun ömürlü modeller arasında yer aldı.

iSeeCars tarafından Ekim 2025'te yayımlanan kapsamlı araştırma, tam 174 milyon aracın verisini analiz ederek yıllarca sorunsuz kullanılabilen modelleri ortaya koydu. Çalışmada, 400 bin kilometreyi aşma potansiyeline sahip araçlar değerlendirildi.

JAPON MARKALARI ZİRVEYİ BIRAKMADI

Araştırmanın sonuçlarına göre dayanıklılık konusunda Japon üreticiler rakiplerine büyük fark attı. Özellikle Toyota ve premium markası Lexus, uzun ömür performansıyla listenin üst sıralarını domine etti. Honda ise bu iki markayı yakından takip etti.

15 modelden oluşan listenin 12'sinin Japon markalarına ait olması dikkat çekti.

Avrupa cephesinden yalnızca Mini ve Volkswagen listeye girmeyi başarırken, ABD'yi temsil eden tek marka ise Ford oldu.

15 YILI SORUNSUZ GEÇİREN MODELLER

Araştırmada öne çıkan ve uzun kullanım ömrüyle dikkat çeken modeller şöyle sıralandı:

  • Lexus IS 350 – 17 yıl
  • Toyota Tacoma – 15,7 yıl
  • Honda CR-V – 13,9 yıl
  • Mazda3 Hatchback – 13,8 yıl
  • Ford Ranger – 13,8 yıl
  • Honda Civic – 13,5 yıl

TOYOTA VE LEXUS GÜVEN VERMEYE DEVAM EDİYOR

Uzun yıllardır "sorunsuz otomobil" denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Toyota, bu araştırmada da iddiasını sürdürdü. Markanın hem standart modelleri hem de Lexus çatısı altındaki lüks araçları, düşük arıza oranları ve yüksek dayanıklılık performansıyla öne çıktı.

Uzmanlara göre düzenli bakım yapılan bu araçlar, kullanıcılarına uzun yıllar boyunca düşük maliyetli ve güvenilir bir sürüş deneyimi sunabiliyor.

(Takvim foto arşiv, AA)

Mart'ta 155 bin araç eklendi: Türkiye'de kayıtlı taşıt sayısı 34 milyonu geçti
Araç sayısı 34 milyonu geçti

