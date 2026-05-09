Yeni TruOS paketiyle birlikte T10F'in dijital kokpit deneyimi daha hızlı ve daha işlevsel hale geliyor. Yenilenen TruStore arayüzü, tam ekran kullanılabilen Gez navigasyonu ve şifresiz giriş gibi yenilikler kullanıcı deneyimini günlük kullanımda daha pratik bir seviyeye taşıyor. Yazılım tarafındaki geliştirmeler yalnızca konforu değil frenleme, yol tutuş ve sürücü destek sistemleri gibi güvenlik odaklı alanları da kapsıyor.
Bilgi-eğlence sistemi daha akıcı çalışacak
Togg resmi sitesinde yer alan bilgiler göre yeni güncellemenin en dikkat çeken taraflarından biri bilgi-eğlence altyapısındaki optimizasyonlar oldu. Sistem menülerinin geçiş hızları artırılırken uygulama açılış süreleri de iyileştirildi. Özellikle yenilenen TruStore mağazası sayesinde uygulama yönetiminin daha modern ve sade bir yapıya kavuştuğu görülüyor.
Tam ekran desteği kazanan Gez navigasyon uygulaması ise T10F'in geniş ekran mimarisini daha verimli kullanmayı mümkün hale getiriyor. Ayrıca kullanıcıların sisteme daha hızlı erişebilmesi için PIN gerektirmeyen giriş özelliği de devreye alındı.
Kamera ve sürüş destek sistemleri güçlendirildi
Yazılım güncellemesiyle birlikte araçtaki yapay zeka destekli kamera sistemleri de elden geçirildi. Sürücü yorgunluk algılama ve yüz tanıma sistemlerinin daha doğru çalışması için çeşitli performans iyileştirmeleri yapıldı.
360 derece çevre görüş kamerasındaki görüntü kalitesinin artırılması da özellikle park ve dar alan manevralarında sürücülere daha net bir görüş sunacak. Bunun yanında AI kamera sistemi ile kabin monitörü uygulamalarının tek merkezde birleştirilmesi araç içi görüntü yönetimini daha sade hale getiriyor.
Frenleme ve yol tutuş sistemlerinde yazılım dokunuşu
TruOS güncellemesi yalnızca ekran deneyimine odaklanmıyor. Togg'un yeni paketi direksiyon sistemi, frenleme dinamikleri ve yol tutuş fonksiyonlarında da çeşitli optimizasyonlar içeriyor.
Elektrikli araçlarda yazılım destekli sürüş ayarları aracın uzun vadeli performansını doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Yapılan iyileştirmelerin sürüş kararlılığı ve güvenlik hissini artırması hedefleniyor.
Şarj ve enerji yönetiminde yeni özellikler
Güncelleme paketinde enerji verimliliğine yönelik önemli yenilikler de bulunuyor. Akü yönetim sistemi (BMS) tarafında yapılan optimizasyonlarla birlikte enerji kullanımının daha dengeli hale getirildiği ifade ediliyor. Otomatik şarj özelliği ve klima planlama fonksiyonu sayesinde kullanıcılar araçlarını mobil uygulama ekosistemi üzerinden daha kontrollü şekilde yönetebilecek. Bu sistem özellikle uzun yolculuk öncesinde kabin sıcaklığının önceden ayarlanmasını mümkün kılıyor.
TruOS güncellemesiyle gelen yenilikler neler?
TruOS nedir?
TruOS, Togg tarafından geliştirilen ve Android Automotive tabanlı çalışan bir işletim sistemi olarak görev yapıyor. Sistem multimedya, bağlantı teknolojileri, enerji yönetimi ve sürüş destek altyapısı dahil olmak üzere aracın dijital ekosistemini merkezi şekilde kontrol ediyor. Yazılım güncellemeleri sayesinde araç özellikleri zaman içinde geliştirilmeye devam ediyor.
Güncelleme ne zaman aktif olacak?
TruOS güncellemesi teslimat sırasına göre akıllı cihazlara kademeli olarak tanımlanmaktadır. Togg resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre yaklaşık 3 ay içerisinde tüm cihazların güncellemesinin tamamlanması planlanmaktadır.