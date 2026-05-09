CANLI YAYIN
Geri

Togg T10F’e dev yazılım güncellemesi: TruOS ile sürüş deneyimi değişiyor

Togg, fastback modeli Togg T10F için yeni TruOS yazılım güncellemesini kullanıcılarla buluşturmaya başlıyor. Şirketin “akıllı cihaz” yaklaşımını güçlendiren yeni sürüm bilgi-eğlence sisteminden sürüş destek teknolojilerine kadar birçok noktada dikkat çeken iyileştirmeler içeriyor. Güncelleme özellikle sistem akıcılığı, bağlantı performansı ve enerji yönetimi tarafında önemli değişiklikler sunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Togg T10F’e dev yazılım güncellemesi: TruOS ile sürüş deneyimi değişiyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Togg, TruOS güncellemesiyle T10F'in dijital kokpit deneyimini daha hızlı ve işlevsel hale getirdi.
  • Yenilenen TruStore arayüzü ve tam ekran Gez navigasyon uygulaması, kullanıcı deneyimini pratikleştiriyor.
  • Yapay zeka destekli kamera sistemleri ve sürücü destek sistemleri performans iyileştirmeleriyle güçlendirildi.
  • Frenleme, yol tutuş ve direksiyon sistemlerinde yazılım optimizasyonları yapıldı.
  • Enerji verimliliği için akü yönetim sistemi ve otomatik şarj özellikleri güncellendi.

Yeni TruOS paketiyle birlikte T10F'in dijital kokpit deneyimi daha hızlı ve daha işlevsel hale geliyor. Yenilenen TruStore arayüzü, tam ekran kullanılabilen Gez navigasyonu ve şifresiz giriş gibi yenilikler kullanıcı deneyimini günlük kullanımda daha pratik bir seviyeye taşıyor. Yazılım tarafındaki geliştirmeler yalnızca konforu değil frenleme, yol tutuş ve sürücü destek sistemleri gibi güvenlik odaklı alanları da kapsıyor.

Togg, TruOS güncellemesiyle T10F'in dijital kokpit deneyimini daha hızlı ve işlevsel hale getirdi.Fotoğraf:AA

Bilgi-eğlence sistemi daha akıcı çalışacak

Togg resmi sitesinde yer alan bilgiler göre yeni güncellemenin en dikkat çeken taraflarından biri bilgi-eğlence altyapısındaki optimizasyonlar oldu. Sistem menülerinin geçiş hızları artırılırken uygulama açılış süreleri de iyileştirildi. Özellikle yenilenen TruStore mağazası sayesinde uygulama yönetiminin daha modern ve sade bir yapıya kavuştuğu görülüyor.

Fotoğraf Togg X hesabından alınmıştır.

Tam ekran desteği kazanan Gez navigasyon uygulaması ise T10F'in geniş ekran mimarisini daha verimli kullanmayı mümkün hale getiriyor. Ayrıca kullanıcıların sisteme daha hızlı erişebilmesi için PIN gerektirmeyen giriş özelliği de devreye alındı.

Yenilenen TruStore arayüzü ve tam ekran Gez navigasyon uygulaması, kullanıcı deneyimini pratikleştiriyor.

Kamera ve sürüş destek sistemleri güçlendirildi

Yazılım güncellemesiyle birlikte araçtaki yapay zeka destekli kamera sistemleri de elden geçirildi. Sürücü yorgunluk algılama ve yüz tanıma sistemlerinin daha doğru çalışması için çeşitli performans iyileştirmeleri yapıldı.

360 derece çevre görüş kamerasındaki görüntü kalitesinin artırılması da özellikle park ve dar alan manevralarında sürücülere daha net bir görüş sunacak. Bunun yanında AI kamera sistemi ile kabin monitörü uygulamalarının tek merkezde birleştirilmesi araç içi görüntü yönetimini daha sade hale getiriyor.

Yapay zeka destekli kamera sistemleri ve sürücü destek sistemleri performans iyileştirmeleriyle güçlendirildi.

Frenleme ve yol tutuş sistemlerinde yazılım dokunuşu

TruOS güncellemesi yalnızca ekran deneyimine odaklanmıyor. Togg'un yeni paketi direksiyon sistemi, frenleme dinamikleri ve yol tutuş fonksiyonlarında da çeşitli optimizasyonlar içeriyor.

Fotoğraf Togg X hesabından alınmıştır.

Elektrikli araçlarda yazılım destekli sürüş ayarları aracın uzun vadeli performansını doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Yapılan iyileştirmelerin sürüş kararlılığı ve güvenlik hissini artırması hedefleniyor.

Frenleme, yol tutuş ve direksiyon sistemlerinde yazılım optimizasyonları yapıldı.

Şarj ve enerji yönetiminde yeni özellikler

Güncelleme paketinde enerji verimliliğine yönelik önemli yenilikler de bulunuyor. Akü yönetim sistemi (BMS) tarafında yapılan optimizasyonlarla birlikte enerji kullanımının daha dengeli hale getirildiği ifade ediliyor. Otomatik şarj özelliği ve klima planlama fonksiyonu sayesinde kullanıcılar araçlarını mobil uygulama ekosistemi üzerinden daha kontrollü şekilde yönetebilecek. Bu sistem özellikle uzun yolculuk öncesinde kabin sıcaklığının önceden ayarlanmasını mümkün kılıyor.

Togg T10F’e dev yazılım güncellemesi: TruOS ile sürüş deneyimi değişiyor-7

TruOS güncellemesiyle gelen yenilikler neler?

  • Bilgi-eğlence sistemi hızlandırıldı
  • TruStore arayüzü yenilendi
  • Gez navigasyona tam ekran desteği geldi
  • Şifresiz giriş özelliği eklendi
  • 360 derece kamera görüntü kalitesi artırıldı
  • Sürücü yorgunluk algılama sistemi geliştirildi
  • Yüz tanıma performansı iyileştirildi
  • Klima planlama özelliği sunuldu
  • Otomatik şarj desteği eklendi
  • Frenleme ve yol tutuş yazılımları optimize edildi
  • Direksiyon sistemi yazılımı güncellendi
  • Bluetooth ve ses sistemi performansı artırıldı
  • İnternet bağlantı kararlılığı geliştirildi
  • Anahtarsız giriş sistemi iyileştirildi
  • AI kamera ve kabin monitörü tek uygulamada birleştirildi

Fotoğraf Togg X hesabından alınmıştır.

TruOS nedir?

TruOS, Togg tarafından geliştirilen ve Android Automotive tabanlı çalışan bir işletim sistemi olarak görev yapıyor. Sistem multimedya, bağlantı teknolojileri, enerji yönetimi ve sürüş destek altyapısı dahil olmak üzere aracın dijital ekosistemini merkezi şekilde kontrol ediyor. Yazılım güncellemeleri sayesinde araç özellikleri zaman içinde geliştirilmeye devam ediyor.

Güncelleme ne zaman aktif olacak?

TruOS güncellemesi teslimat sırasına göre akıllı cihazlara kademeli olarak tanımlanmaktadır. Togg resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre yaklaşık 3 ay içerisinde tüm cihazların güncellemesinin tamamlanması planlanmaktadır.

Toggdan 1 milyon TL 0 faizli kredi! Mayıs ayı taksit ve fiyat listesi netleştiToggdan 1 milyon TL 0 faizli kredi! Mayıs ayı taksit ve fiyat listesi netleşti
Togg'dan 1 milyon TL 0 faizli kredi! Mayıs ayı taksit ve fiyat listesi netleşti
En çok satılan otomobil markaları açıklandı: TOGG Nisan ayında ilk 10’daEn çok satılan otomobil markaları açıklandı: TOGG Nisan ayında ilk 10’da
En çok satılan otomobil markaları açıklandı: TOGG Nisan ayında ilk 10’da
En çok satılan otomobil markaları açıklandı: TOGG Nisan ayında ilk 10’da
SONRAKİ HABER

En çok satılan otomobil markaları listelendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler