360 derece çevre görüş kamerasındaki görüntü kalitesinin artırılması da özellikle park ve dar alan manevralarında sürücülere daha net bir görüş sunacak. Bunun yanında AI kamera sistemi ile kabin monitörü uygulamalarının tek merkezde birleştirilmesi araç içi görüntü yönetimini daha sade hale getiriyor.

Yazılım güncellemesiyle birlikte araçtaki yapay zeka destekli kamera sistemleri de elden geçirildi. Sürücü yorgunluk algılama ve yüz tanıma sistemlerinin daha doğru çalışması için çeşitli performans iyileştirmeleri yapıldı.

Güncelleme paketinde enerji verimliliğine yönelik önemli yenilikler de bulunuyor. Akü yönetim sistemi (BMS) tarafında yapılan optimizasyonlarla birlikte enerji kullanımının daha dengeli hale getirildiği ifade ediliyor. Otomatik şarj özelliği ve klima planlama fonksiyonu sayesinde kullanıcılar araçlarını mobil uygulama ekosistemi üzerinden daha kontrollü şekilde yönetebilecek. Bu sistem özellikle uzun yolculuk öncesinde kabin sıcaklığının önceden ayarlanmasını mümkün kılıyor.

Fotoğraf Togg X hesabından alınmıştır.

TruOS nedir?

TruOS, Togg tarafından geliştirilen ve Android Automotive tabanlı çalışan bir işletim sistemi olarak görev yapıyor. Sistem multimedya, bağlantı teknolojileri, enerji yönetimi ve sürüş destek altyapısı dahil olmak üzere aracın dijital ekosistemini merkezi şekilde kontrol ediyor. Yazılım güncellemeleri sayesinde araç özellikleri zaman içinde geliştirilmeye devam ediyor.

Güncelleme ne zaman aktif olacak?

TruOS güncellemesi teslimat sırasına göre akıllı cihazlara kademeli olarak tanımlanmaktadır. Togg resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre yaklaşık 3 ay içerisinde tüm cihazların güncellemesinin tamamlanması planlanmaktadır.