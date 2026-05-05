Nisan ayında otomobil satışlarında düşüş görülmesine rağmen SUV modellere olan yoğun ilgi ve yerli marka Togg'un yükselişi otomotiv sektörünün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Toplam otomobil satışlarının yüzde 64'ünü SUV araçlar oluştururken, Togg 3 bin 821 adetlik satışla ayın en çok tercih edilen markaları arasına girmeyi başardı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 19'A YAKLAŞTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre elektrikli otomobil satışları yılın ilk dört ayında 54 bin 892 adede ulaştı. Böylece elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 18,9 oldu.

Aynı dönemde hibrit otomobiller de güçlü performans sergiledi. Hibrit modeller 94 bin 441 adet satışla yüzde 32,5 pay alırken, benzinli araçlar yüzde 42,2 ile liderliğini sürdürdü. Dizel otomobillerin payı yüzde 6'ya kadar gerilerken otogazlı araçlar yalnızca yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLEDİ HAFİF TİCARİ ARAÇLAR YÜKSELDİ

2026'nın ilk dört ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,93 düşüşle 290 bin 870 adet oldu. Buna karşılık hafif ticari araç pazarı yüzde 8,83 büyüyerek 78 bin 826 adede çıktı.

Nisan ayı özelinde ise toplam otomotiv pazarı yüzde 1 daralarak 104 bin 298 adet olarak kaydedildi. Aynı ayda otomobil satışları yüzde 6,12 düşerken hafif ticari araç satışları yüzde 20,94 artış gösterdi.

PAZAR 10 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Her ne kadar yıllık bazda sınırlı daralma yaşansa da sektör uzun dönem ortalamalarının üzerinde seyretmeye devam etti. Nisan ayında toplam pazar, son 10 yılın aynı ay ortalamasına göre yüzde 51,2 büyüdü.

Bu dönemde otomobil pazarı 10 yıllık ortalamaların yüzde 47,6 üzerine çıkarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 64,3 artış gösterdi.

SUV MODELLER AÇIK ARA LİDER

Araç tercihleri incelendiğinde SUV modellerin pazardaki hakimiyeti dikkat çekti. Toplam otomobil satışlarının yüzde 64'ünü SUV modeller oluşturdu. Bu segmentte 186 bin 299 adet satış gerçekleşti.

SUV araçları yüzde 20 pay ve 58 bin 32 adetle sedan modeller takip etti. Hatchback modeller ise 45 bin 669 adet satış ve yüzde 15,7 pay aldı.

C SEGMENTİ ZİRVEDE YER ALDI

Vergi avantajı bulunan A, B ve C segmenti otomobiller toplam pazarın yüzde 85,1'ini oluşturdu. En yüksek payı yüzde 54 ile C segmenti aldı. Bu segmentte 157 bin 162 adet satış gerçekleşti. B segmenti ise yüzde 30,8 pay ve 89 bin 709 adet satışla ikinci sırada yer aldı.

OTOMATİK VİTES TERCİHİ BASKIN

Türkiye'de tüketicilerin otomatik şanzımana ilgisi sürüyor. İlk dört ayda satılan otomobillerin yüzde 97,5'i otomatik vitesli modellerden oluştu. Manuel şanzımanlı araçların payı ise yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

TOGG NİSAN AYINDA İLK 10'DA

Yerli otomobil markası Togg, Nisan ayında 3 bin 821 adetlik satış rakamına ulaştı ve en çok satan markalar arasında yer aldı.

Nisan ayında en fazla satış yapan markalar şöyle sıralandı:

Renault: 13 bin 547 adet

Volkswagen: 10 bin 912 adet

Fiat: 8 bin 401 adet

Ford: 7 bin 928 adet

Peugeot: 6 bin 473 adet

Toyota: 6 bin 339 adet

Citroen: 6 bin 116 adet

Hyundai: 5 bin 700 adet

Opel: 5 bin 178 adet

Togg: 3 bin 821 adet

ÇİNLİ MARKALARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Elektrikli ve uygun fiyatlı modellerle dikkat çeken Çinli üreticiler de pazardaki etkisini artırmaya devam etti. Chery, Nisan ayında 2 bin 227 adetlik satış gerçekleştirirken BYD 447 adet satış yaptı. Tesla ise aynı dönemde 880 araç sattı.

(İHA, AA)