Otomobil pazarında SUV modellerin ağırlığı devam ederken, toplam satışlarda A, B ve C segmentlerinin payı yüzde 84,7'ye ulaştı. Elektrikli otomobiller de pazardaki konumunu koruyarak ocak-eylül döneminde yüzde 19,3'lük paya ulaştı.

C segmenti, otomobil satışlarında en yüksek payı aldı. (Foto: Takvim foto arşivi)

EYLÜL AYINDA SATIŞLARDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylül ayında da daralma gösterdi. Geçen ay toplam pazar, yıllık bazda yüzde 24,33 küçülerek 83 bin 469 adet seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında otomobil satışları yüzde 27,80 azalarak 63 bin 736 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 10,42 düşüşle 19 bin 733 oldu.

C SEGMENTİ OTOMOBİLLER ÖNE ÇIKTI

Ocak-eylül döneminde otomobil pazarında A, B ve C segmentlerinde yer alan modellerin toplam payı yüzde 84,7 olarak hesaplandı.

Bu dönemde 352 bin 589 adetlik satışla C segmenti otomobiller yüzde 56,1 pay aldı. B segmenti otomobiller ise 177 bin 786 adet satışla yüzde 28,3'lük paya ulaştı.

SUV modeller, otomobil pazarındaki hakimiyetini sürdürdü. (Foto: Takvim foto arşivi)

SUV MODELLER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Gövde tipleri açısından bakıldığında SUV otomobiller, 9 aylık dönemde tüketicilerin en fazla tercih ettiği araç tipi oldu. SUV modeller 415 bin 909 adetlik satışla otomobil pazarının yüzde 66,2'sini oluşturdu.

SUV'ların ardından sedan otomobiller geldi. Sedan modeller 125 bin 20 adet satışla yüzde 19,9 pay alırken, hatchback (H/B) otomobiller 83 bin 83 adetlik satış ve yüzde 13,2 payla üçüncü sırada yer aldı.

Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 19,3'e yükseldi. (Foto: Yapay zeka)

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAZAR PAYI YÜZDE 19,3

Yakıt türlerine göre değerlendirildiğinde benzinli otomobiller, 258 bin 453 adetlik satışla toplam otomobil pazarının yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Hibrit otomobiller 204 bin 956 adet satış ve yüzde 32,6 payla ikinci sırada bulunurken, elektrikli otomobiller 121 bin 79 adet satışla yüzde 19,3'lük pay elde etti. Dizel otomobiller 34 bin 520 adetle yüzde 5,5, otogazlı otomobiller ise 8 bin 969 adetle yüzde 1,4 pay aldı.

Hibrit otomobiller, satışlarda elektriklilerin önünde yer aldı. (Foto: Takvim foto arşivi)

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA 160 KİLOVAT ALTI MODELLER ARTTI

Elektrikli otomobiller motor gücü açısından incelendiğinde, 160 kilovatın altındaki modellerin satışlarında yüzde 7,9 artış görüldü. Bu araçların toplam pazar içindeki payı yüzde 17 olarak gerçekleşti.

160 kilovatın üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları ise yüzde 59 azaldı. Bu gruptaki araçların pazar payı yüzde 2,3 seviyesinde kaldı.

Otomatik vitesli otomobiller pazarın neredeyse tamamını oluşturdu. (Foto: Takvim foto arşivi)

MOTOR HACMİNDE DÜŞÜK SEGMENT AĞIRLIĞI

Motor hacmine göre satışlarda 1400 cc altındaki otomobillerin payı yüzde 26,7 oldu. Bu gruptaki satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 geriledi.

1400-1600 cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 16,6 azalırken, bu araçların pazar payı yüzde 20,5 olarak kaydedildi. 1600-2000 cc aralığındaki otomobillerde ise satışlar yüzde 5,5 arttı ve söz konusu grubun pazar payı yüzde 0,7 oldu.

2000 cc üzerindeki otomobillerin satışları da yüzde 11,6 yükseldi. Bu motor hacmine sahip araçların toplam pazar içerisindeki payı yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

OTOMATİK VİTES TERCİHİ YÜZDE 97,2'YE ULAŞTI

Otomatik şanzımanlı otomobiller, ocak-eylül döneminde açık ara en fazla tercih edilen şanzıman tipi oldu. Bu dönemde 610 bin 177 otomatik şanzımanlı otomobil satıldı ve otomatik araçların toplam satışlardaki payı yüzde 97,2 olarak hesaplandı.

Manuel şanzımanlı otomobillerin satışları ise 17 bin 800 adetle sınırlı kaldı. Manuel araçların toplam satışlardaki payı yüzde 2,8 oldu.

Van tipi araçlar hafif ticari satışlarında ilk sırada yer aldı. (Foto: Takvim foto arşivi)

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA VAN MODELLERİ İLK SIRADA

Hafif ticari araç pazarında gövde tipleri arasında van modelleri öne çıktı. Ocak-eylül döneminde van araçların satışları 133 bin 449 adet olurken, bu modellerin pazar payı yüzde 76 olarak gerçekleşti.

Kamyonetler ise 16 bin 508 adetlik satışla yüzde 9,4 pay aldı. Böylece hafif ticari araç pazarında van gövde tipindeki modeller ilk sıradaki konumunu korudu.