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Tesla Model 2 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fiyat ve özellikler belli oldu

Tesla, uzun zamandır merakla beklenen uygun fiyatlı modeli Model 2 ile elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Aracın Türkiye'de de satışa sunulacağına dair iddialar gündemde.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 21:25 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 21:25
Tesla Model 2 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fiyat ve özellikler belli oldu

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    Otomobil dünyasının öncü isimlerinden Tesla, uygun fiyatlı yeni modeli Tesla Model 2 ile Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştirecek bu modelin fiyatı ve özellikleri nihayet belli oldu.

    Fotoğraflar: Tesla.com.trFotoğraflar: Tesla.com.tr

    TESLA MODEL 2'NİN TÜRKİYE YOLCULUĞU BAŞLIYOR

    Tesla, şu anda Türkiye'de yalnızca Model Y'yi satışa sunmuş durumda. Bunun temel sebepleri arasında elektrikli otomobil pazarının yavaş ilerlemesi ve yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yer alıyor. Ancak otomobil piyasasında çıkan kulis bilgilerine göre 2025 yılında Tesla'nın yeni modeli Model 2'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

    TESLA MODEL 2'NİN FİYATI VE VERGİ HESAPLAMASI

    Tesla Model 2'nin yurt dışı satış fiyatı 25.000 dolar olarak açıklandı. Türkiye'de uygulanacak vergilerle birlikte aracın fiyatı şu şekilde hesaplanıyor:

    KDV (%20): 5.000 dolar

    ÖTV (%10): 2.500 dolar

    Tesla modelleriTesla modelleri

    Bu hesaplamalar sonucunda Tesla Model 2'nin Türkiye'deki fiyatı yaklaşık 1.150.000 TL olarak belirleniyor. Bu fiyat, Tesla Model 2'yi Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili yapma potansiyeline sahip.

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