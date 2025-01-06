Tesla Model 2 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fiyat ve özellikler belli oldu

Otomobil dünyasının öncü isimlerinden Tesla , uygun fiyatlı yeni modeli Tesla Model 2 ile Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştirecek bu modelin fiyatı ve özellikleri nihayet belli oldu.

Fotoğraflar: Tesla.com.tr

TESLA MODEL 2'NİN TÜRKİYE YOLCULUĞU BAŞLIYOR