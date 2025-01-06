Tesla Model 2 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fiyat ve özellikler belli oldu

Otomobil dünyasının öncü isimlerinden Tesla, uygun fiyatlı yeni modeli Tesla Model 2 ile Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştirecek bu modelin fiyatı ve özellikleri nihayet belli oldu.
Otomobil dünyasının öncü isimlerinden Tesla, uygun fiyatlı yeni modeli Tesla Model 2 ile Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştirecek bu modelin fiyatı ve özellikleri nihayet belli oldu.
TESLA MODEL 2'NİN TÜRKİYE YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Tesla, şu anda Türkiye'de yalnızca Model Y'yi satışa sunmuş durumda. Bunun temel sebepleri arasında elektrikli otomobil pazarının yavaş ilerlemesi ve yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yer alıyor. Ancak otomobil piyasasında çıkan kulis bilgilerine göre 2025 yılında Tesla'nın yeni modeli Model 2'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
TESLA MODEL 2'NİN FİYATI VE VERGİ HESAPLAMASI
Tesla Model 2'nin yurt dışı satış fiyatı 25.000 dolar olarak açıklandı. Türkiye'de uygulanacak vergilerle birlikte aracın fiyatı şu şekilde hesaplanıyor:
KDV (%20): 5.000 dolar
ÖTV (%10): 2.500 dolar
Bu hesaplamalar sonucunda Tesla Model 2'nin Türkiye'deki fiyatı yaklaşık 1.150.000 TL olarak belirleniyor. Bu fiyat, Tesla Model 2'yi Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili yapma potansiyeline sahip.