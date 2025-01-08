Hyundai’den yıl kampanyası: 600 Bin TL’lik fırsat başladı

Sıfır otomobil almak isteyenlere Hyundai'den çifte fırsat! Marka, Türkiye'de uzun süredir satışta olan modeller için 300.000 TL'ye varan indirimler yaparken, bu indirime ek olarak 300.000 TL'lik faizsiz kredi desteği sunuyor. Yılın en dikkat çekici kampanyası ile otomobil hayaliniz gerçek.
HYUNDAİ'DEN 600 BİN TL'LİK FIRSAT
Yeni yılın gelmesiyle birlikte Hyundai, otomobil piyasasını hareketlendiren bir kampanya başlattı. Hyundai Türkiye, Sıfır otomobil almak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Şirket, liste fiyatı üzerinden 300.000 TL indirim yaparken, üstelik 300.000 TL'lik faizsiz kredi imkânı da sağlıyor. İşte kampanyanın detayları
BÜYÜK İNDİRİM VE FAİZSİZ KREDİ AVANTAJI
Hyundai, özellikle Türkiye pazarında uzun süredir bulunan modellerde ciddi indirimler sunuyor. Örneğin, Hyundai Tucson modeli için donanım performansına bağlı olarak 300.000 TL'ye varan indirim yapılabiliyor. Bununla birlikte da yetinmeyen Hyundai, bu indirime ek olarak 12 ay sıfır faizli 300.000 TL kredi desteği sunuyor. Böylece hacimler toplamı 600.000 TL'lik bir fırsat ortaya çıkıyor.
BAYİLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kampanyadan tam anlamıyla faydalanabilmek için bayiler arasında fiyat araştırması yapmak büyük önem taşıyor. Hyundai'nin tüm bayileri aynı indirimi sunmadığından, doğru bayiyi seçiyor, alıcıların avantajını artırıyor. İstanbul gibi büyük şehirlerdeki bayiler ile Anadolu'daki bayiler arasında ciddi fiyat farkları olabiliyor. Bu nedenle, farklı illerdeki bayilerden teklif almak alıcılara daha cazip fırsat