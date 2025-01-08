Hyundai’den yıl kampanyası: 600 Bin TL’lik fırsat başladı

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Sıfır otomobil almak isteyenlere Hyundai'den çifte fırsat! Marka, Türkiye'de uzun süredir satışta olan modeller için 300.000 TL'ye varan indirimler yaparken, bu indirime ek olarak 300.000 TL'lik faizsiz kredi desteği sunuyor. Yılın en dikkat çekici kampanyası ile otomobil hayaliniz gerçek.