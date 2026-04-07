Türkiye otomotiv pazarında dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk üç ayında elektrikli ve hibrit araçlara olan talep belirgin şekilde artarken, bu iki segment toplam satışların yarısını aşarak dikkat çekici bir eşiği geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-mart döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,86 düşüşle 210 bin 688'e geriledi. Buna karşın hafif ticari araç pazarı yüzde 4,23 büyüyerek 54 bin 710 adede ulaştı.

YOLLARDA YENİ DÖNEM: HER İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ ELEKTRİKLİ VEYA HİBRİT

Aynı dönemde elektrikli ve hibrit araçlar pazarın ana belirleyicisi oldu. Hibrit otomobil satışları 69 bin 504 olarak kaydedilirken, tam elektrikli otomobil satışları 38 bin 28'e ulaştı. Uzatılmış menzil teknolojisine sahip modellerin de dahil edilmesiyle elektrikli araç satışları 38 bin 420'ye yükseldi.

Bu iki segment birlikte değerlendirildiğinde toplam satışların yüzde 51,2'sini oluşturdu ve 107 bin 924 adetlik satış hacmine ulaşıldı. Böylece Türkiye'de satılan her iki otomobilden biri elektrikli ya da hibrit oldu.