Türkiye otomotiv pazarında dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk üç ayında elektrikli ve hibrit araçlara olan talep belirgin şekilde artarken, bu iki segment toplam satışların yarısını aşarak dikkat çekici bir eşiği geride bıraktı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-mart döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,86 düşüşle 210 bin 688'e geriledi. Buna karşın hafif ticari araç pazarı yüzde 4,23 büyüyerek 54 bin 710 adede ulaştı.
YOLLARDA YENİ DÖNEM: HER İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ ELEKTRİKLİ VEYA HİBRİT
Aynı dönemde elektrikli ve hibrit araçlar pazarın ana belirleyicisi oldu. Hibrit otomobil satışları 69 bin 504 olarak kaydedilirken, tam elektrikli otomobil satışları 38 bin 28'e ulaştı. Uzatılmış menzil teknolojisine sahip modellerin de dahil edilmesiyle elektrikli araç satışları 38 bin 420'ye yükseldi.
Bu iki segment birlikte değerlendirildiğinde toplam satışların yüzde 51,2'sini oluşturdu ve 107 bin 924 adetlik satış hacmine ulaşıldı. Böylece Türkiye'de satılan her iki otomobilden biri elektrikli ya da hibrit oldu.
DİZEL MOTORLARDA ÜRETİM SONU ETKİSİ: SATIŞLARDA %26,9'LUK KAYIP
Geleneksel motor seçeneklerinde ise gerileme dikkat çekti. Benzinli otomobil satışları 88 bin 688 olurken, dizel otomobil satışları 13 bin 326, otogazlı otomobil satışları ise 750 olarak gerçekleşti.
Yıllık bazda bakıldığında benzinli araç satışları yüzde 20,1, dizel araç satışları yüzde 26,9 ve otogazlı araç satışları yüzde 34,8 oranında azaldı. Dizel segmentindeki düşüşte, küresel üreticilerin bu motor tipine yönelik üretimi kademeli olarak sonlandırmasının etkili olduğu belirtiliyor.
PAZAR PAYLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Geçen yılın aynı döneminde yüzde 49,6 olan benzinli otomobillerin pazar payı bu yıl yüzde 42,1'e geriledi. Dizel araçların payı yüzde 8,1'den 6,3'e, otogazlı araçların payı ise yüzde 0,5'ten 0,4'e düştü.
Buna karşılık elektrikli otomobillerin payı yüzde 13,2'den 18,2'ye, hibrit araçların payı ise yüzde 28,6'dan 33'e yükseldi. Bu tablo, tüketici tercihlerinin hızla alternatif yakıtlı araçlara yöneldiğini ortaya koydu.
MART AYINDA ELEKTRİKLİ SATIŞLAR GÜÇLÜ SEYRETTİ
Mart ayında da benzer eğilim sürdü. Bu dönemde 15 bin 118 adet elektrikli otomobil satılırken, pazar payı yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Aynı ayda hibrit otomobil satışları 27 bin 65'e ulaştı ve yüzde 33,9'luk pay elde etti.
Veriler, Türkiye otomobil pazarında elektrifikasyon sürecinin hızlandığını ve alternatif yakıtlı araçların artık ana akım haline geldiğini gösteriyor.