Skoda eylül fiyatlarını güncelledi! 1.5 milyon TL altındaki fiyat dikkat çekti

Skoda , Eylül 2024 itibarıyla otomobil fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Türkiye'de yükselen popülaritesiyle dikkat çeken Skoda, yeni fiyat listesiyle otomobil piyasasında büyük bir etki yarattı. Tüketiciler, markanın çeşitli modellerinde gördüğü beklenmedik fiyat artışlarıyla şaşkına döndü.

🚘 Skoda Scala'nın Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu!

Türkiye'de satış yapan ve özellikle benzersiz tasarım çizgileriyle dikkat çeken Skoda, yenilenen Scala modeli için Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Ağustos ayında belirlediği fiyatlarla dikkat çeken Skoda, bu ay ise rakamları daha da ilgi çekici seviyelere çekti.