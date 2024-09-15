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Skoda eylül fiyatlarını güncelledi! 1.5 milyon TL altındaki fiyat dikkat çekti

Eylül ayıyla birlikte otomobil piyasasında güncellenen fiyat listeleri açıklanmaya başlarken, Skoda'dan büyük bir sürpriz geldi. Türkiye'de son dönemde popülaritesi artan Skoda, beklenmedik bir fiyat listesiyle tüketicinin karşısına çıktı. Yeni fiyatlar, markanın çeşitli modellerinde dikkat çekici değişiklikler içeriyor ve sektörde heyecan yarattı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 23:14 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 23:14
Skoda eylül fiyatlarını güncelledi! 1.5 milyon TL altındaki fiyat dikkat çekti

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Skoda, Eylül 2024 itibarıyla otomobil fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Türkiye'de yükselen popülaritesiyle dikkat çeken Skoda, yeni fiyat listesiyle otomobil piyasasında büyük bir etki yarattı. Tüketiciler, markanın çeşitli modellerinde gördüğü beklenmedik fiyat artışlarıyla şaşkına döndü.

Otomobil piyasasında Eylül ayıyla birlikte güncellenen fiyat listeleri açıklanmaya başlarken, ilk büyük sürpriz Skoda'dan geldi. Son dönemde Türkiye'de popülaritesi artan Skoda, tüketicinin karşısına beklenmedik bir fiyat listesiyle çıktı.

🚘 Skoda Scala'nın Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu!

Türkiye'de satış yapan ve özellikle benzersiz tasarım çizgileriyle dikkat çeken Skoda, yenilenen Scala modeli için Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Ağustos ayında belirlediği fiyatlarla dikkat çeken Skoda, bu ay ise rakamları daha da ilgi çekici seviyelere çekti.

🏷️ Yeni Skoda Scala Eylül 2024 Güncel Fiyatları:

  • Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: ₺1.469.900
  • Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: ₺1.654.900
  • Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: ₺1.724.900
  • Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: ₺1.829.900

🚦 Skoda'nın Yeni Hamlesi!
Geçtiğimiz aylarda yenilendiği açıklanan ve gösterişli tasarımıyla dikkat çeken Scala, Eylül ayı itibarıyla dört farklı versiyonuyla satışa sunuldu. Yenilenen model için belirlenen başlangıç fiyatı 1,4 milyon TL civarında tutuldu.

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