Herkes otomobil sahibi olacak! Günlük 330 TL ve yüzde 0 faizle

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Otomobil fiyatlarındaki artış, birçok insanı ikinci el araçlara yönlendirse de, sıfır otomobil almak isteyenler Citroen gibi uygun fiyat sunan markalara yöneliyor. Peki, Citroen'in sunduğu bu fırsatların detayları neler?

Citroen'den 10 Bin TL Taksit, Yüzde 0 Faiz Fırsatı Citroen, Eylül ayı itibariyle duyurduğu kampanyalarla otomobil alıcılarına cazip fırsatlar sunuyor. Markanın en çok dikkat çeken modellerinden biri olan Yeni My Ami Peps, 434.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Bu modelin normal satış fiyatı 459.000 TL iken, kampanya dahilinde ciddi bir indirim uygulanıyor.