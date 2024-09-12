Herkes otomobil sahibi olacak! Günlük 330 TL ve yüzde 0 faizle

Otomobil fiyatlarındaki artış, birçok insanı ikinci el araçlara yönlendirse de, sıfır otomobil almak isteyenler Citroen gibi uygun fiyat sunan markalara yöneliyor. Peki, Citroen'in sunduğu bu fırsatların detayları neler?
Otomobil fiyatlarındaki artış, birçok insanı ikinci el araçlara yönlendirse de, sıfır otomobil almak isteyenler Citroen gibi uygun fiyat sunan markalara yöneliyor. Peki, Citroen'in sunduğu bu fırsatların detayları neler?
Citroen, Eylül ayı itibariyle duyurduğu kampanyalarla otomobil alıcılarına cazip fırsatlar sunuyor. Markanın en çok dikkat çeken modellerinden biri olan Yeni My Ami Peps, 434.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Bu modelin normal satış fiyatı 459.000 TL iken, kampanya dahilinde ciddi bir indirim uygulanıyor.
Ödeme koşullarına bakıldığında ise, Citroen'in sunduğu faizsiz kredi fırsatı öne çıkıyor. Yeni My Ami Peps modeli için 120.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu da aylık 10 bin TL taksitle otomobil sahibi olmayı mümkün kılıyor. Kampanya 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
Aylık 10.000 TL faizsiz ödemeyi 30'a böldüğümüz zaman ise günlük 330 TL ödemeye denk geliyor.
C3 Modeli
Versiyon: 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel
Donanım: Feel Bold
Model Yılı: 2024
Fiyatı: 988.000 TL
Versiyon: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6
Donanım: Feel Bold
Model Yılı: 2024
Fiyatı: 1.140.000 TL
Versiyon: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6
Donanım: Shine
Model Yılı: 2024
Fiyatı: 1.180.000 TL
Versiyon: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6
Donanım: ELLE
Model Yılı: 2024
Fiyatı: 1.222.000 TL