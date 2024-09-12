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Herkes otomobil sahibi olacak! Günlük 330 TL ve yüzde 0 faizle

Citroen, Türkiye'de birçok kişinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı modelleri ve cazip ödeme koşullarıyla otomobil sahibi olmak isteyenler için oldukça dikkat çekici kampanyalar sunan Citroen, Eylül ayına özel fırsatlarını açıkladı. Özellikle 10 bin TL taksit ve yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunduğu otomobil, otomobil sahibi olmayı planlayan pek çok vatandaşın ilgisini çekmiş durumda.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 10:19 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 10:28
Herkes otomobil sahibi olacak! Günlük 330 TL ve yüzde 0 faizle

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Otomobil fiyatlarındaki artış, birçok insanı ikinci el araçlara yönlendirse de, sıfır otomobil almak isteyenler Citroen gibi uygun fiyat sunan markalara yöneliyor. Peki, Citroen'in sunduğu bu fırsatların detayları neler?

Citroen'den 10 Bin TL Taksit, Yüzde 0 Faiz Fırsatı

Citroen, Eylül ayı itibariyle duyurduğu kampanyalarla otomobil alıcılarına cazip fırsatlar sunuyor. Markanın en çok dikkat çeken modellerinden biri olan Yeni My Ami Peps, 434.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Bu modelin normal satış fiyatı 459.000 TL iken, kampanya dahilinde ciddi bir indirim uygulanıyor.

Ödeme koşullarına bakıldığında ise, Citroen'in sunduğu faizsiz kredi fırsatı öne çıkıyor. Yeni My Ami Peps modeli için 120.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu da aylık 10 bin TL taksitle otomobil sahibi olmayı mümkün kılıyor. Kampanya 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Aylık 10.000 TL faizsiz ödemeyi 30'a böldüğümüz zaman ise günlük 330 TL ödemeye denk geliyor.

Citroen C3 Eylül Ayı Fiyat Listesi ve Kampanyalı Modeller

C3 Modeli

Versiyon: 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel

Donanım: Feel Bold

Model Yılı: 2024

Fiyatı: 988.000 TL

Versiyon: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6

Donanım: Feel Bold

Model Yılı: 2024

Fiyatı: 1.140.000 TL

Versiyon: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6

Donanım: Shine

Model Yılı: 2024

Fiyatı: 1.180.000 TL

Versiyon: 1.2 PureTech 110 HP - EAT6

Donanım: ELLE

Model Yılı: 2024

Fiyatı: 1.222.000 TL

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