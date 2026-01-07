PODCAST CANLI YAYIN

Renault yeni Filante SUV'u duyurdu: 13 Ocak'ta Güney Kore'de görücüye çıkıyor

Renault, ürün gamının en lüks üyesi olan E-segment SUV modeli Filante'yi 13 Ocak 2026 tarihinde Güney Kore'de düzenleyeceği dünya lansmanıyla resmen tanıtıyor.

Giriş Tarihi:
Markanın Busan fabrikasında Geely ile ortak geliştirilen CMA platformu üzerinde üretilecek olan yeni amiral gemisi, gelişmiş hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle üst segmentteki yerini alacak.

Fotoğraflar: X

RENAULT FİLANTE HAKKINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Renault'nun ürün gamının zirvesine yerleşecek olan Filante, hem tasarımı hem de teknolojik altyapısıyla markanın yeni amiral gemisi olacak. İşte haberin öne çıkan detayları:

  • Lüks Segment Konumlandırması: Yeni model, Avrupa pazarında bilinen Austral ve Rafale modellerinin üzerinde, E-segmentinde yer alacak. Markanın en prestijli ve geniş hacimli SUV modeli olacak.

  • Hibrit ve Elektrikli Güç Seçenekleri: Geely ile ortak kullanılan Compact Modular Architecture (CMA) platformu sayesinde araç; içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerine sahip olacak.

Renault yeni Filante SUV'u duyurdu: 13 Ocak'ta Güney Kore'de görücüye çıkıyor-3

  • Menzil Şampiyonu Miras: Geçtiğimiz yıl "Filante Record" konseptiyle tek şarjla 1000 km yol kat ederek verimlilik rekoru kıran teknolojilerin, bu seri üretim modeline entegre edilmesi bekleniyor.

  • Pazar Stratejisi: İlk etapta Güney Kore pazarında satışa sunulacak olan model, ardından seçili uluslararası pazarlara ihraç edilecek. Ancak Renault, bu modelin Avrupa pazarına gelmeyeceğini, Avrupa'daki amiral gemisi rolünü Rafale modelinin sürdüreceğini açıkladı.

  • Tasarım Dili: "Kayan yıldız" ismine uygun olarak aerodinamik hatlar ve markanın yeni nesil ışık imzasıyla donatılan araç, lüks SUV standartlarını yeniden tanımlıyor.

Renault yeni Filante SUV'u duyurdu: 13 Ocak'ta Güney Kore'de görücüye çıkıyor-4

Renault Filante Teknik Özellikler Tablosu

Özellik Detay
Segment E-SUV (Üst Segment)
Platform CMA (Compact Modular Architecture)
Üretim Yeri Busan, Güney Kore
Motor Seçenekleri Benzinli, Hibrit, Tam Elektrikli
Resmi Tanıtım Tarihi 13 Ocak 2026
Ana Rakipler Genesis GV80, Volvo XC90, BMW X5

Renault Filante Fiyatı Ne Kadar?

Otomobil severlerin en çok merak ettiği konu ise Filante'nin satış fiyatı. Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmamış olsa da, aracın konumlandırıldığı segment ve lüks donanımları göz önüne alındığında Renault'nun şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı seri üretim modeli olması bekleniyor. Özellikle Güney Kore ve Asya pazarlarındaki premium rakipleriyle rekabet edecek bir fiyat politikası izleneceği tahmin ediliyor. Kesin rakamların 13 Ocak'taki lansmanla birlikte netleşmesi öngörülüyor.

