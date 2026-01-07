Renault yeni Filante SUV'u duyurdu: 13 Ocak'ta Güney Kore'de görücüye çıkıyor
Renault, ürün gamının en lüks üyesi olan E-segment SUV modeli Filante'yi 13 Ocak 2026 tarihinde Güney Kore'de düzenleyeceği dünya lansmanıyla resmen tanıtıyor.
Markanın Busan fabrikasında Geely ile ortak geliştirilen CMA platformu üzerinde üretilecek olan yeni amiral gemisi, gelişmiş hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle üst segmentteki yerini alacak.
RENAULT FİLANTE HAKKINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Renault'nun ürün gamının zirvesine yerleşecek olan Filante, hem tasarımı hem de teknolojik altyapısıyla markanın yeni amiral gemisi olacak. İşte haberin öne çıkan detayları:
-
Lüks Segment Konumlandırması: Yeni model, Avrupa pazarında bilinen Austral ve Rafale modellerinin üzerinde, E-segmentinde yer alacak. Markanın en prestijli ve geniş hacimli SUV modeli olacak.
-
Hibrit ve Elektrikli Güç Seçenekleri: Geely ile ortak kullanılan Compact Modular Architecture (CMA) platformu sayesinde araç; içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerine sahip olacak.
-
Menzil Şampiyonu Miras: Geçtiğimiz yıl "Filante Record" konseptiyle tek şarjla 1000 km yol kat ederek verimlilik rekoru kıran teknolojilerin, bu seri üretim modeline entegre edilmesi bekleniyor.
-
Pazar Stratejisi: İlk etapta Güney Kore pazarında satışa sunulacak olan model, ardından seçili uluslararası pazarlara ihraç edilecek. Ancak Renault, bu modelin Avrupa pazarına gelmeyeceğini, Avrupa'daki amiral gemisi rolünü Rafale modelinin sürdüreceğini açıkladı.
-
Tasarım Dili: "Kayan yıldız" ismine uygun olarak aerodinamik hatlar ve markanın yeni nesil ışık imzasıyla donatılan araç, lüks SUV standartlarını yeniden tanımlıyor.
Renault Filante Teknik Özellikler Tablosu
|Özellik
|Detay
|Segment
|E-SUV (Üst Segment)
|Platform
|CMA (Compact Modular Architecture)
|Üretim Yeri
|Busan, Güney Kore
|Motor Seçenekleri
|Benzinli, Hibrit, Tam Elektrikli
|Resmi Tanıtım Tarihi
|13 Ocak 2026
|Ana Rakipler
|Genesis GV80, Volvo XC90, BMW X5
Renault Filante Fiyatı Ne Kadar?
Otomobil severlerin en çok merak ettiği konu ise Filante'nin satış fiyatı. Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmamış olsa da, aracın konumlandırıldığı segment ve lüks donanımları göz önüne alındığında Renault'nun şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı seri üretim modeli olması bekleniyor. Özellikle Güney Kore ve Asya pazarlarındaki premium rakipleriyle rekabet edecek bir fiyat politikası izleneceği tahmin ediliyor. Kesin rakamların 13 Ocak'taki lansmanla birlikte netleşmesi öngörülüyor.