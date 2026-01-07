Renault yeni Filante SUV'u duyurdu: 13 Ocak'ta Güney Kore'de görücüye çıkıyor

Renault Filante Teknik Özellikler Tablosu

Özellik Detay Segment E-SUV (Üst Segment) Platform CMA (Compact Modular Architecture) Üretim Yeri Busan, Güney Kore Motor Seçenekleri Benzinli, Hibrit, Tam Elektrikli Resmi Tanıtım Tarihi 13 Ocak 2026 Ana Rakipler Genesis GV80, Volvo XC90, BMW X5

Renault Filante Fiyatı Ne Kadar?

Otomobil severlerin en çok merak ettiği konu ise Filante'nin satış fiyatı. Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmamış olsa da, aracın konumlandırıldığı segment ve lüks donanımları göz önüne alındığında Renault'nun şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı seri üretim modeli olması bekleniyor. Özellikle Güney Kore ve Asya pazarlarındaki premium rakipleriyle rekabet edecek bir fiyat politikası izleneceği tahmin ediliyor. Kesin rakamların 13 Ocak'taki lansmanla birlikte netleşmesi öngörülüyor.