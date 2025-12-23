Biri arazi efsanesi diğeri en ucuz SUV adayı! Jeep ve Volkswagen'den sürpriz

Fiyat ve Ulaşılabilirlik: Avrupa'da 28.000 - 30.000 Euro bandında bir başlangıç fiyatı hedefleniyor.

Menzil ve Güç: 420 kilometre menzil sunan araç, 208 beygir gücündeki motoruyla hem şehir içi hem de uzun yol için ideal bir denge kuruyor.