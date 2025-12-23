Biri arazi efsanesi diğeri en ucuz SUV adayı! Jeep ve Volkswagen'den sürpriz

JEEP COMPASS: ÜÇÜNCÜ NESİL VE 650 KM MENZİL
Jeep, dünya genelinde büyük başarı yakalayan Compass modelini tamamen yenileyerek İtalya'daki Melfi fabrikasında üretime başladı. ⚙️ STLA Medium platformu üzerinde yükselen yeni Compass, sunduğu teknik verilerle sınıfında çıtayı yükseltiyor.
Elektrikli Performans: Tamamen elektrikli versiyonu 375 beygir güç üretirken, tek şarjla 650 kilometre yol katedebiliyor. 🔋
Hibrit Seçenekleri: Menzil kaygısı olanlar için 145 beygirlik e-Hibrit ve 195 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonlar da listede yer alıyor.
Arazi Kabiliyeti: 200 mm'den fazla yerden yükseklik ve gelişmiş Selec-Terrain sürüş modları ile Jeep genlerini korumaya devam ediyor.