Biri arazi efsanesi diğeri en ucuz SUV adayı! Jeep ve Volkswagen'den sürpriz

Otomobil dünyasının iki devi, Volkswagen ve Jeep, SUV segmentini kökten değiştirecek yeni hamlelerini duyurdu.

Özellikle Volkswagen'in "en ucuz elektrikli SUV" olarak tanıttığı ID.Cross ve Jeep'in 650 km menzil vadeden yeni Compass modeli, 2026 yılının en çok konuşulan araçları olmaya aday.

Jeep Compass: Üçüncü Nesil ve 650 KM Menzil

Jeep, dünya genelinde büyük başarı yakalayan Compass modelini tamamen yenileyerek İtalya'daki Melfi fabrikasında üretime başladı. STLA Medium platformu üzerinde yükselen yeni Compass, sunduğu teknik verilerle sınıfında çıtayı yükseltiyor.

  • Elektrikli Performans: Tamamen elektrikli versiyonu 375 beygir güç üretirken, tek şarjla 650 kilometre yol katedebiliyor.

  • Hibrit Seçenekleri: Menzil kaygısı olanlar için 145 beygirlik e-Hibrit ve 195 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonlar da listede yer alıyor.

  • Arazi Kabiliyeti: 200 mm'den fazla yerden yükseklik ve gelişmiş Selec-Terrain sürüş modları ile Jeep genlerini korumaya devam ediyor.

VOLKSWAGEN ID.CROSS: 30 BİN EURO ALTINA ELEKTRİKLİ SUV

Alman üretici Volkswagen, elektrikli araçları geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle ID.Cross modelini tanıttı. 2026 yılında yollara çıkması beklenen bu kompakt crossover, özellikle uygun fiyatıyla Çinli rakiplerine meydan okuyacak.

  • Fiyat ve Ulaşılabilirlik: Avrupa'da 28.000 - 30.000 Euro bandında bir başlangıç fiyatı hedefleniyor.

  • Menzil ve Güç: 420 kilometre menzil sunan araç, 208 beygir gücündeki motoruyla hem şehir içi hem de uzun yol için ideal bir denge kuruyor.

  • Teknoloji: Kabin içerisinde 11 inçlik dijital gösterge ve ChatGPT destekli 13 inçlik dev bir multimedya ekranı yer alıyor.

Öne Çıkan Karşılaştırma

Özellik VW ID.Cross Yeni Jeep Compass
Menzil (WLTP) 420 KM 650 KM
Maksimum Güç 208 HP 375 HP
Üretim Yılı 2026 2025 Son / 2026
Öne Çıkan Özellik Uygun Fiyat / ChatGPT Yüksek Menzil / Arazi Gücü
Fotoğraflar:Jeep, Volkswagen