BYD İlk Kez Tesla’yı Geçerek Elektrikli Otomobilin Yeni Kralı Oldu

Elon Musk 'ın siyasi faaliyetleri ve model yenileme hızı eleştirilirken, BYD uygun fiyatlı modelleriyle Avrupa ve İngiltere'de satışlarını %880 artırdı. Tesla , liderliği korumak için artık robotaksi ve insansı robot projelerine odaklanıyor.

📊 2025 Satış Rakamları ve Pazar Analizi

BYD'nin bu başarısı, sadece Çin pazarındaki hakimiyetiyle değil, küresel genişleme stratejisiyle de desteklendi. Tesla, üst üste ikinci yıl satış kaybı yaşarken; BYD hem saf elektrikli hem de hibrit modelleriyle toplamda 4,6 milyon araç teslimatına ulaştı.

Marka 2025 BEV (Saf Elektrikli) Satışı Yıllık Değişim Pazar Durumu BYD 2,26 Milyon Adet %+28 📈 Dünya Lideri Tesla 1,64 Milyon Adet %-8,6 📉 İkinci Sıra