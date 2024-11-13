Renault Megane ve Toyota Corolla’nın pabucu dama atıldı! Skoda Octavia güncel fiyat listesi şaşırttı

Fotoğraflar: Skoda
2024 Skoda Octavia Fiyat Listesi
Skoda Octavia'nın farklı donanım ve kasa tipleri için sunulan fiyat listesi şu şekilde:
Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺1.800.400
Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG – Satış fiyatı: ₺1.910.400
Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.010.400
Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.250.400
Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.250.400
Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG – Satış fiyatı: ₺3.650.400
Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.325.400
Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG – Satış fiyatı: ₺3.725.400
Donanım Seçenekleri
Octavia, Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS gibi farklı donanım seviyeleri ile kullanıcılara çeşitlilik sunuyor. Özellikle Sportline ve RS modelleri, sportif tasarım detayları ve performans odaklı özellikleriyle öne çıkıyor.
Octavia RS modeli, 265 beygir gücünde 2.0 TSI motoruyla yüksek performans isteyenler için tasarlanmış olup, hız ve güç arayan sürücülerin ilgisini çekiyor. Combi kasa seçenekleri ise geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesiyle aileler için cazip bir alternatif sunuyor.
PABUÇLARI DAMA ATILDI
Renault Megane ve Toyota Corolla, uzun yıllardır Türkiye'de C sınıfı sedan segmentinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Ancak, artan döviz kurları ve enflasyon gibi ekonomik etkenler, bu modellerin fiyatlarını yukarı çekmiş durumda. Bu durum, özellikle fiyat-performans dengesine önem veren tüketicilerin alternatif modellere yönelmesine yol açıyor.