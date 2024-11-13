Renault Megane ve Toyota Corolla’nın pabucu dama atıldı! Skoda Octavia güncel fiyat listesi şaşırttı

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Octavia, Türkiye pazarında iki farklı kasa tipi ve tam yedi donanım seviyesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Modelin sunduğu donanım seçenekleri ve özellikler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyor. İşte en güncel fiyatlar ve donanım seçenekleri...

Toyota Corolla SKODA OCTAVİA GÜNDEMDE! Skoda'nın C sınıfındaki güçlü temsilcisi Octavia, yeni fiyatları ve geniş donanım seçenekleriyle Türkiye'de otomobil severlerin karşısına çıktı. Yıllardır Volkswagen Grubu içinde kendine özel bir yer edinen Octavia, bu kez sadece konforu ve donanımıyla değil, fiyatlarıyla da gündemde. İşte Skoda Octavia'nın Türkiye'deki güncel fiyat listesi ve teknik detayları.