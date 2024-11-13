SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Renault Megane ve Toyota Corolla'nın pabucu dama atıldı! Skoda Octavia güncel fiyat listesi şaşırttı

Skoda Octavia, hem sedan hem de station wagon seçenekleriyle satışa sunuluyor. Özellikle rakiplerine kıyasla sunduğu konfor ve donanımlarla öne çıkan model, C segmentindeki beklentileri üst segmentlere taşıyarak sektörde heyecan yarattı. Uzun bir süre boyunca Volkswagen Jetta ile kıyasıya bir rekabette olan Octavia, günümüzde daha üst segmentlere göz kırpan özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 20:59 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 20:59
Renault Megane ve Toyota Corolla’nın pabucu dama atıldı! Skoda Octavia güncel fiyat listesi şaşırttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Octavia, Türkiye pazarında iki farklı kasa tipi ve tam yedi donanım seviyesi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Modelin sunduğu donanım seçenekleri ve özellikler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyor. İşte en güncel fiyatlar ve donanım seçenekleri...

Toyota CorollaToyota Corolla

SKODA OCTAVİA GÜNDEMDE!

Skoda'nın C sınıfındaki güçlü temsilcisi Octavia, yeni fiyatları ve geniş donanım seçenekleriyle Türkiye'de otomobil severlerin karşısına çıktı. Yıllardır Volkswagen Grubu içinde kendine özel bir yer edinen Octavia, bu kez sadece konforu ve donanımıyla değil, fiyatlarıyla da gündemde. İşte Skoda Octavia'nın Türkiye'deki güncel fiyat listesi ve teknik detayları.

Scoda nOctaviaScoda nOctavia

Skoda Octavia'nın Öne Çıkan Özellikleri

Skoda Octavia, sahip olduğu teknoloji ve donanım özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Sedan ve station wagon kasa seçenekleriyle sunulan model, C sınıfındaki en dikkat çekici araçlardan biri haline gelmiş durumda. Octavia'nın 1.5 TSI motor seçenekleri ve mHEV (mild hybrid) teknolojisi, hem yakıt verimliliği hem de performans açısından avantaj sağlıyor.

Fotoğraflar: SkodaFotoğraflar: Skoda

2024 Skoda Octavia Fiyat Listesi

Skoda Octavia'nın farklı donanım ve kasa tipleri için sunulan fiyat listesi şu şekilde:

Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺1.800.400

Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG – Satış fiyatı: ₺1.910.400

Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.010.400

Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.250.400

Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.250.400

Octavia RS 2.0 TSI 265 PS DSG – Satış fiyatı: ₺3.650.400

Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG – Satış fiyatı: ₺2.325.400

Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG – Satış fiyatı: ₺3.725.400

Donanım Seçenekleri

Octavia, Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS gibi farklı donanım seviyeleri ile kullanıcılara çeşitlilik sunuyor. Özellikle Sportline ve RS modelleri, sportif tasarım detayları ve performans odaklı özellikleriyle öne çıkıyor.

Octavia RS modeli, 265 beygir gücünde 2.0 TSI motoruyla yüksek performans isteyenler için tasarlanmış olup, hız ve güç arayan sürücülerin ilgisini çekiyor. Combi kasa seçenekleri ise geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesiyle aileler için cazip bir alternatif sunuyor.

PABUÇLARI DAMA ATILDI

Renault Megane ve Toyota Corolla, uzun yıllardır Türkiye'de C sınıfı sedan segmentinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Ancak, artan döviz kurları ve enflasyon gibi ekonomik etkenler, bu modellerin fiyatlarını yukarı çekmiş durumda. Bu durum, özellikle fiyat-performans dengesine önem veren tüketicilerin alternatif modellere yönelmesine yol açıyor.

Renault MeganeRenault Megane

0 faizli yeni kampanyalar açıklandı! Opel Corsa ve Renault Clio Kasım 2024 fiyatları0 faizli yeni kampanyalar açıklandı! Opel Corsa ve Renault Clio Kasım 2024 fiyatları
0 faizli yeni kampanyalar açıklandı! Opel Corsa ve Renault Clio Kasım 2024 fiyatları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Savcılık harekete geçti: Ankara’daki konser vurgununa soruşturma! | İlçeleri de kapsayacak
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler: Sorunsuz bir geçiş olacak
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
Firari Batuhan Karadeniz’in hesapları kapatıldı! Derkan Başer’in Gürcistan’daki kumarhanesine mi sığındı? Dilan Polat detayı
İstanbul’da trafik durdu: Yoğunluk yüzde 90’ı gördü!
Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye kara harekatı mesajı: Her an başlayacak hazırlığımız mevcut | Esed’e Bölgeyi rahatlatalım mesajı
İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!
İngiliz basınından Elon Musk boykotu! The Guardian X’te paylaşımı durdurdu
PKKsevici Evren Barış Yavuz’a CHP’den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!
Borsa İstanbul’dan finansal okuryazarlık İçin kamu spotu: Sosyal medya tuzaklarına dikkat!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özel’in ’şehit aileleri’ çıkışına: Samimi bulmuyorum
SON DAKİKA