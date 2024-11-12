Opel Corsa ve Renault Clio Kasım 2024 fiyatları! 0 faizli yeni kampanyalar açıklandı

Kasım ayının otomobil kampanyaları kapsamında Opel Corsa , avantajlı fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Opel'in resmi internet sitesinde açıklanan Kasım 2024 fiyat listesi ve kampanya detaylarına göre, popüler Corsa modeli için bu ay 20 bin TL indirim ve 0 faiz imkânı sunuluyor. İşte Opel Corsa'nın Kasım 2024 fiyat listesi ve detaylar…

Fotoğraflar: Opel

Opel Corsa Kampanya Detayları

Opel Corsa'nın Kasım 2024 kampanyasında, 150 bin TL kredi için 12 ay %0 faiz, 250 bin TL kredi için ise 12 ay %1,99 faiz seçenekleri bulunuyor. Kredi kullanılmaması durumunda ise 20 bin TL nakit indirim sağlanıyor. Bu kampanya, hayalindeki araca ulaşmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Donanım Özellikleri

Corsa, kullanıcılarına şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle hitap ediyor. 17" elmas kesim jantları, çift çıkışlı krom egzozları ve Ultimate donanımına özel ön ve arka tamponlarıyla dikkat çeken Corsa; Edition, Elegance, GS ve Ultimate donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. Araçta aktif acil fren sistemi, hız limitleyici ve sürücü yorgunluk tespiti gibi güvenlik donanımları da yer alıyor.