PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

Opel Corsa ve Renault Clio Kasım 2024 fiyatları! 0 faizli yeni kampanyalar açıklandı

Opel, Kasım 2024 otomobil kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Corsa’nın avantajlı fiyat seçenekleri ve sunduğu 20 bin TL indirim ile 0 faiz imkânı, araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Opel'in resmi sitesinde duyurulan bu kampanya, popüler Corsa modeli için Kasım ayı boyunca geçerli.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:16 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:16
Opel Corsa ve Renault Clio Kasım 2024 fiyatları! 0 faizli yeni kampanyalar açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kasım ayının otomobil kampanyaları kapsamında Opel Corsa, avantajlı fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Opel'in resmi internet sitesinde açıklanan Kasım 2024 fiyat listesi ve kampanya detaylarına göre, popüler Corsa modeli için bu ay 20 bin TL indirim ve 0 faiz imkânı sunuluyor. İşte Opel Corsa'nın Kasım 2024 fiyat listesi ve detaylar…

Fotoğraflar: OpelFotoğraflar: Opel

Opel Corsa Kampanya Detayları

Opel Corsa'nın Kasım 2024 kampanyasında, 150 bin TL kredi için 12 ay %0 faiz, 250 bin TL kredi için ise 12 ay %1,99 faiz seçenekleri bulunuyor. Kredi kullanılmaması durumunda ise 20 bin TL nakit indirim sağlanıyor. Bu kampanya, hayalindeki araca ulaşmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Donanım Özellikleri

Corsa, kullanıcılarına şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle hitap ediyor. 17" elmas kesim jantları, çift çıkışlı krom egzozları ve Ultimate donanımına özel ön ve arka tamponlarıyla dikkat çeken Corsa; Edition, Elegance, GS ve Ultimate donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. Araçta aktif acil fren sistemi, hız limitleyici ve sürücü yorgunluk tespiti gibi güvenlik donanımları da yer alıyor.

Opel Corsa'nın Yakıt Tüketimi

B Segmenti araçlar arasında bulunan Opel Corsa'nın şehir içi yakıt tüketimi 4.80 litre/100 km, şehir dışı yakıt tüketimi ise 3.60 litre/100 km olarak ölçülüyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4.10 litre/100 km olarak açıklanmış durumda.

Kasım 2024 Opel Corsa Fiyat Listesi

Motor - Şanzıman Donanım Anahtar Teslim Fiyatı
1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1 milyon 75 bin 900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1 milyon 298 bin 900 TL
GS 1 milyon 358 bin 900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1 milyon 398 bin 900 TL

Fotoğraflar: RenaultFotoğraflar: Renault

Renault Kasım 2024 Fiyat Listesi

Fransız otomobil üreticisi Renault da Kasım ayına özel fiyat listesiyle dikkat çekiyor. Özellikle Clio modeli, kompakt segmentteki iddialı yapısını koruyor. Yakıt ekonomisi, şehir içi kullanım kolaylığı ve uzun yol konforuyla tercih edilen Clio, Türkiye'de servis ağı ve parça bulunabilirliği avantajıyla öne çıkıyor.

Model Ekim Fiyatı Kasım Fiyatı
evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP 1.189.900 TL 1.189.900 TL
techno esprit alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 HP 1.285.000 TL 1.285.000 TL

Renault Clio Otomatik Kasım 2024 Kampanyası

KOBİ ve serbest meslek sahipleri, vergi levhası ibrazıyla sınırlı sayıdaki 2024 model Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90h modelini 75.000 TL'ye varan indirimle satın alabiliyor. Kampanya 30 Kasım 2024'e kadar geçerli olup, ayrıntılar Renault yetkili satıcılarında.

Otomobil alacaklara müjde geldi: Alman devinden Türkiye’ye özel kasım ayı kampanyası!Otomobil alacaklara müjde geldi: Alman devinden Türkiye’ye özel kasım ayı kampanyası!
Otomobil alacaklara müjde geldi: Alman devinden Türkiye'ye özel kasım ayı kampanyası!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Kaz Dağları’ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı!
Savcılıktan yeni talepler! Serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme! Fenomen İbrahim Yılmaz’dan gülünç ifade
Başkan Erdoğan’dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti
Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz! İkisi de Türkiye düşmanı
Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev! Sokaklarda çöp yığınları oluştu
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
Okan Buruk’tan İtalya seferi! Yıldız isim için bizzat devrede
İran’dan İsrail’e karşı savunma atağı! Tahran’ın ortasına tünel
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak | Dışişlerinden sert tepki
Galatasaray çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda
’Tosuncuk’tan itiraf mektubu! Mehmet Aydın’ın son görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi
SON DAKİKA