TOGG fiyat listesini gören havalara uçacak! 700 bin TL faizsiz kredi kampanyası ile kapan alıyor

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Elektrikli araç piyasasında hareketlilik sürerken, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, T10X modeli için hazırladığı özel kampanyalarla tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor. Faizsiz kredi fırsatları ve güncellenen fiyat listesi, otomobil sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırdı.

Fotoğraflar: AA YERLİ OTOMOBİL TOGG'DAN YENİ FİYAT LİSTESİ Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, elektrikli araç pazarındaki etkinliğini artırmak için tüketicilere özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. TOGG, yeni T10X modeli için açıkladığı avantajlı fiyat listesi ve kredi seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar: 🚘 TOGG T10X'İN EKİM AYINA ÖZEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 ₺ V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 ₺ V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 ₺ TOGG, bu kampanya kapsamında hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik avantajlar sunarak Türkiye'de elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.