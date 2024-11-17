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TOGG fiyat listesini gören havalara uçacak! 700 bin TL faizsiz kredi kampanyası ile kapan alıyor

Türkiye’nin gururu olan yerli otomobil markası TOGG, elektrikli araç pazarında dikkat çekici adımlar atmaya devam ediyor. Yeni T10X modeli için açıklanan Ekim ayına özel güncel fiyat listesi ve cazip kredi imkanları, otomobil severler için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:36 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:36
TOGG fiyat listesini gören havalara uçacak! 700 bin TL faizsiz kredi kampanyası ile kapan alıyor

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Elektrikli araç piyasasında hareketlilik sürerken, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, T10X modeli için hazırladığı özel kampanyalarla tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor. Faizsiz kredi fırsatları ve güncellenen fiyat listesi, otomobil sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırdı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

YERLİ OTOMOBİL TOGG'DAN YENİ FİYAT LİSTESİ

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, elektrikli araç pazarındaki etkinliğini artırmak için tüketicilere özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. TOGG, yeni T10X modeli için açıkladığı avantajlı fiyat listesi ve kredi seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar:

🚘 TOGG T10X'İN EKİM AYINA ÖZEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 ₺

V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 ₺

TOGG, bu kampanya kapsamında hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik avantajlar sunarak Türkiye'de elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

🌟 FAİZSİZ KREDİ İMKANI

TOGG, T10X modeli için 700.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, 12 ay vadeli ödeme seçenekleriyle tüketicilere finansal kolaylıklar sunuluyor. Daha uzun vadeler için ise düşük faiz oranlarıyla uygun ödeme planları oluşturuluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ BİR DÖNEM

Bu kampanya, yerli üretim TOGG T10X'in satışlarını artırmayı hedeflerken, çevre dostu araçların benimsenme oranını da yükseltmeyi amaçlıyor. Yüksek yakıt fiyatları ve bakım maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, elektrikli araçlar uzun vadede tüketicilere önemli tasarruf sağlıyor.

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