Renault indirimi başlattı! Fiyatları duyan şaşkına dönüyor! Temmuz 2024 fiyat listesi...

RENAULT CLİO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Clio'nun baz donanım seviyesinde 65 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman bulunuyor. Bu özellikler, ekonomik bir sürüş deneyimi sunarken, motorun genel olarak sorunsuz olduğu ve günlük kullanımda pratik bir çözüm sağladığı belirtiliyor. Ancak performans açısından çok yüksek beklentilere cevap vermiyor ve yakıt tüketimi konusunda orta seviyede kalıyor.

Renault yetkilileri, tüketicilerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde uygun fiyat ve ödeme seçenekleri sunarak onlara destek olmayı amaçladıklarını belirtiyor. Pandemi sonrası ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda, otomobil almak isteyenlerin bütçelerini korumalarına yardımcı olacak bu tür kampanyaların önemi giderek artıyor.