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Renault indirimi başlattı! Fiyatları duyan şaşkına dönüyor! Temmuz 2024 fiyat listesi...

Fransız otomobil devi Renault, yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girmesi öncesinde elindeki stokları eritmek amacıyla Renault Clio modellerinde inanılmaz indirimler sunuyor. Satışlarında gerileme yaşayan marka, pazar payını artırmak için başlattığı bu agresif kampanyalarla otomobil severleri şaşırtıyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 23:45 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 23:45
Renault indirimi başlattı! Fiyatları duyan şaşkına dönüyor! Temmuz 2024 fiyat listesi...

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Renault, yeni kampanyasıyla Clio modellerinde inanılmaz indirimler sunuyor. Yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girmesi öncesinde stokları eritmek isteyen Fransız otomobil devi, tüketicilere büyük fırsatlar sunuyor.

Renault, otomobil dünyasında çığır açan bir kampanya başlatarak Renault Clio fiyatlarında inanılmaz indirimler sunuyor. Fransız otomobil devi, yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girmesi öncesinde elindeki stokları bitirmek için tüketicilere benzersiz fırsatlar sunuyor.

RENAULT CLİO İNDİRİMLERİ

Renault, satışlarında yaşadığı gerilemeyi telafi etmek ve pazar payını artırmak amacıyla agresif kampanyalar başlattı. Özellikle Renault Clio modeli için yapılan indirimler ve finansman seçenekleri dikkat çekiyor. Bayilere giden müşterilere 100 bin TL'ye varan indirimler ve sıfır faizli 12 aylık ödeme seçenekleri sunuluyor. 24 ve 36 ay vade seçenekleri için ise uygun faiz oranlarıyla finansman imkanı sağlanıyor.

RENAULT CLİO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Clio'nun baz donanım seviyesinde 65 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman bulunuyor. Bu özellikler, ekonomik bir sürüş deneyimi sunarken, motorun genel olarak sorunsuz olduğu ve günlük kullanımda pratik bir çözüm sağladığı belirtiliyor. Ancak performans açısından çok yüksek beklentilere cevap vermiyor ve yakıt tüketimi konusunda orta seviyede kalıyor.

Renault yetkilileri, tüketicilerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde uygun fiyat ve ödeme seçenekleri sunarak onlara destek olmayı amaçladıklarını belirtiyor. Pandemi sonrası ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda, otomobil almak isteyenlerin bütçelerini korumalarına yardımcı olacak bu tür kampanyaların önemi giderek artıyor.

RENAULT CLİO FİYAT DETAYLARI

🔴 equilibre 1.0 SCe 65 hp: 942.000 TL

🔴 equilibre 1.0 TCe 90 hp: 973.000 TL

🔴 equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp: 1.024.000 TL

🔴 equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.075.000 TL

🔴 evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.101.000 TL

🔴 techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.229.000 TL

🔴 techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.495.900 TL

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