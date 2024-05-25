Otomobilinizde yoksa para cezası kesilecek! Zorunlu olacağı tarih belli oldu

5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile sistemin kurulum ve işletim esasları, yetkili firma işlemleri ve UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni de kesinlik kazandı. Bu sistem, hem mükelleflere hem de devlete zaman ve maliyet açısından büyük kazanımlar sunmayı vaat ediyor.