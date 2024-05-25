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Otomobilinizde yoksa para cezası kesilecek! Zorunlu olacağı tarih belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıyor. Türkiye'de, 1 Ocak 2025'ten itibaren zorunlu hale gelecek olan 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi' (UTTS), sektörde usulsüz fatura kullanımını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında manuel olarak yapılan plaka girişlerinin yerine, taşıtların sistem tarafından otomatik tanınmasını sağlayarak hem zaman kazandıracak hem de hata paylarını minimuma indirecek.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 13:28 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 13:28
Otomobilinizde yoksa para cezası kesilecek! Zorunlu olacağı tarih belli oldu

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistemin kurulum ve işletmesinden sorumlu olacak. Bu bağlamda yakın zamanda Darphane UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olmak isteyen firmalara yönelik önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sistem hakkında detaylı bilgiler verildi ve montaj firmalarının sistem içinde üstlenecekleri roller, sorumluluklar ile ön kayıt koşulları ve yetkilendirme süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

HEPSİNDE ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenlemelere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 29 milyon taşıtın 8 milyonu, akaryakıt harcamalarını gider olarak göstererek vergi indirimi elde eden mükelleflere hizmet veriyor.

SON TARİH BELLİ OLDU

Bu taşıtların 31 Aralık 2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazıyla donatılması gerekecek. Aynı şekilde, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler de 31 Aralık 2024'e kadar istasyonlarda bulunan en az bir pompada Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı takma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaklar.

SİSTEMİN BEKLENEN FAYDALARI NELER?

UTTS'nin devreye alınmasıyla birlikte, akaryakıt sektöründe usulsüzlükler büyük ölçüde azalacak ve devletin vergi gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak.

5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan tebliğ ile sistemin kurulum ve işletim esasları, yetkili firma işlemleri ve UTTS kullanılarak yapılacak akaryakıt satışlarında belge düzeni de kesinlik kazandı. Bu sistem, hem mükelleflere hem de devlete zaman ve maliyet açısından büyük kazanımlar sunmayı vaat ediyor.

UTTS, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarını önleme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Ehliyeti olanlar dikkat!

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