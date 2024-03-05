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B-D-M-G sınıfı ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, yaş sınırı artık...

Geçtiğimiz süreçte ehliyet alımıyla önemli değişikliklere imza atıldı. Yapılan son düzenlemeler adaylara daha fazla esneklik sunarken onların daha erken yaşlarda ehliyet sahibi olabilmesinin kapılarını aralıyor. Bu yenilikler sürücü kurslarından ders saatlerine, sınav tarihlerinden yaş sınırlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. Yapılan ehliyet yönetmeliği değişiklikleri sadece esneklikle sınırlı değil aynı zamanda trafik güvenliğini de ön planda tutuyor.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 13:33 Güncelleme 05 Mart 2024, 13:33
B-D-M-G sınıfı ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, yaş sınırı artık...

Ehliyet alım sürecinde son yıllarda gerçekleştirilen önemli değişiklikler genç sürücü adaylarına daha fazla esneklik sunarak erken yaşta ehliyet sahibi olma kapılarını aralıyor. Yapılan düzenlemeler sürücü adaylarına daha fazla seçenek sunarak iş ve eğitim hayatıyla uğraşan gençlerin ehliyet alım sürecine daha rahat katılımını hedefliyor.

EHLİYETLER İÇİN YAŞ SINIRLARI

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle birlikte D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24'e indirilmişti.

SON DÖNEMDE YAŞ SINIRLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ehliyet yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklikler, yaş sınırlarını da kapsıyor. Bu değişiklikler sayesinde, genç sürücüler artık daha erken yaşlarda ehliyet alabilecek. Özellikle dikkat çeken bazı sınıflarda yaş sınırlarındaki düzenlemeler şu şekilde:

D Sınıfı Ehliyetler: Büyük araçları kullanma yetkisi veren D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü.
M, A1 ve B1 Sınıfları: Bu kategorilerde ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı artık 16.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G Sınıfları: Bu ehliyet sınıfları için belirlenen yaş sınırı 18 olarak güncellendi.
A Sınıfı Ehliyetler: Ağır motosiklet kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı 20'ye indirildi.

C, CE, D1 ve D1E Sınıfları: Kamyon ve benzeri araçlar için yaş sınırı 21 olarak belirlendi.

Otobüs Ehliyetleri: Otobüs ve otobüs+römork kullanımı için gerekli ehliyetlerin alınabilmesi için minimum yaş sınırı 24 olarak ayarlandı.

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