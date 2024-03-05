B-D-M-G sınıfı ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, yaş sınırı artık...

Ehliyet alım sürecinde son yıllarda gerçekleştirilen önemli değişiklikler genç sürücü adaylarına daha fazla esneklik sunarak erken yaşta ehliyet sahibi olma kapılarını aralıyor. Yapılan düzenlemeler sürücü adaylarına daha fazla seçenek sunarak iş ve eğitim hayatıyla uğraşan gençlerin ehliyet alım sürecine daha rahat katılımını hedefliyor.
EHLİYETLER İÇİN YAŞ SINIRLARI
Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle birlikte D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24'e indirilmişti.
SON DÖNEMDE YAŞ SINIRLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Ehliyet yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklikler, yaş sınırlarını da kapsıyor. Bu değişiklikler sayesinde, genç sürücüler artık daha erken yaşlarda ehliyet alabilecek. Özellikle dikkat çeken bazı sınıflarda yaş sınırlarındaki düzenlemeler şu şekilde: