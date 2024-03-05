B-D-M-G sınıfı ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, yaş sınırı artık...

D Sınıfı Ehliyetler: Büyük araçları kullanma yetkisi veren D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü.

M, A1 ve B1 Sınıfları: Bu kategorilerde ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı artık 16.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G Sınıfları: Bu ehliyet sınıfları için belirlenen yaş sınırı 18 olarak güncellendi.

A Sınıfı Ehliyetler: Ağır motosiklet kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı 20'ye indirildi.

C, CE, D1 ve D1E Sınıfları: Kamyon ve benzeri araçlar için yaş sınırı 21 olarak belirlendi.

Otobüs Ehliyetleri: Otobüs ve otobüs+römork kullanımı için gerekli ehliyetlerin alınabilmesi için minimum yaş sınırı 24 olarak ayarlandı.