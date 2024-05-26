Alman Auto Bild’den TOGG’a övgü dolu sözler: Türk Tesla’sı

Auto Bild'in haberinde, TOGG 'un bu yıl 40 binden fazla araç üretmeyi planladığı ve satış için Türkiye'nin dışını da hedeflediği belirtilerek, milli aracın sonbahardan itibaren Almanya'da da satışa sunulacağı ifade edildi.

T10X'in aynı segmentteki araçlardan daha uygun fiyata sunulduğu ifade edilen haberde, akıllı aracın Türkiye'de, temel versiyonunun 1,4 milyon liraya veya yaklaşık 40 bin avroya satıldığı anlatıldı.

Haberde, Bielefeld yakınlarında büyüyen ve Bosch'ta mesleğini öğrenen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'a da övgüde bulunularak, "O dünyanın elektrikli SUV üreten bir başka start-up'a daha ihtiyacı olmadığını biliyor. Bu nedenle işleri bir adım öteye taşıyor ve tüm vizyoner patronlar gibi otomobilden tekerlekler üzerinde akıllı bir cihaz olarak bahsediyor." denildi.

T10X'in sürücü ekranının, rakiplerinden daha büyük olduğu ve çeşitli uygulamalarla donatıldığı bilgisi de haberde yer aldı.