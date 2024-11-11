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Alman devinden Türkiye’ye özel kasım ayı kampanyası! Otomobil alacaklara müjde geldi

Alman otomotiv devi Opel, Türkiye’deki otomobil tutkunlarına kasım ayına özel avantajlı kampanyalar sunuyor. Binek ve SUV modellerinde faizsiz kredi olanakları ve çevrim içi rezervasyona özel indirimli fiyat seçenekleri ile dikkat çeken kampanyada, özellikle hafif ticari araçlarda KOBİ’lere yönelik cazip fırsatlar öne çıkıyor. Opel, araç sahibi olmak isteyenlere esnek ödeme çözümleri sunarak showroomlarında yeni müşterilerini bekliyor.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 23:47 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 23:47
Alman devinden Türkiye’ye özel kasım ayı kampanyası! Otomobil alacaklara müjde geldi

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Opel Türkiye, kasım ayına özel başlattığı kampanya ile otomobilseverlere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Markanın binek, SUV ve hafif ticari araç modellerinde geçerli olan kampanyada, sıfır faizli kredi imkanları ve özel fiyat avantajları öne çıkıyor. Opel'in "Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla sunduğu bu kampanya, iş profesyonelleri ve KOBİ'lere de esnek çözümler sağlıyor.

Fotoğraflar: OpelFotoğraflar: Opel

Opel Corsa ve Astra'da Faizsiz Kredi Fırsatı

Kasım ayına özel olarak, Opel Corsa modeli 12 ay vadeli ve %0 faizli 150 bin lira kredi fırsatıyla sunuluyor. Markanın bir diğer dikkat çeken modeli Opel Astra da benzer bir imkanla, 150 bin liraya 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Hafif Ticari Araçlarda Avantajlı Kredi

Opel'in hafif ticari araç segmentinde öne çıkan modellerinden Combo, 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi ya da 700 bin lira için %2,99 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerini bekliyor. Ayrıca, Zafira ve Vivaro modellerinde de benzer kredi seçenekleri mevcut olup, 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faiz veya 700 bin lira için %2,99 faizli kredi alternatifleri sunuluyor.

SUV Modellerde Cazip Ödeme Koşulları

Opel Crossland, 150 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanıyla sunulurken, markanın yenilikçi Opel Vizör ve Pure Panel kokpit tasarımlarına sahip Mokka modeli de aynı kredi koşullarıyla alıcılarını bekliyor. Opel'in amiral gemisi olan Grandland modeli ise 200 bin lira için 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi ile kasım ayında showroomlarda yerini alıyor.

Elektrikli Modellerde Sıfır Faizli Kredi

Elektrikli araç kullanıcılarını da düşünen Opel, Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini "Şimşek" logosuyla sunuyor. Bu modellerde 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı sağlanarak, sürdürülebilir ulaşımı tercih edenlere büyük avantaj sağlanıyor.

KOBİ'lere Yönelik Hafif Ticari Araç Kampanyası

"Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla KOBİ'lere destek sağlamaya devam eden Opel, hafif ticari modellerinde kasım ayına özel kredi fırsatları sunuyor. Yeni Zafira ve Combo modelleri 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya 700 bin lira için %2,99 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor. Yeni Combo Cargo ise 200 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi ya da 550 bin lira için %2,99 faizli kredi seçenekleriyle sunulmakta.

Çevrim İçi Rezervasyon ile Kolaylık

Opel Türkiye, internet sitesi üzerinden çevrim içi satış ve kampanya detaylarına erişim imkanı sunarak müşterilerini showroomlara davet ediyor. Çeşitli ödeme çözümlerinin de sunulduğu bu kampanyada, otomobilseverler Opel'in kasım ayı boyunca devam edecek özel fırsatlarından yararlanabiliyor.

İŞTE KASIM 2024 OPEL FİYAT LİSTESİ

Opel Corsa Fiyatları

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition: 1.075.900 ₺
  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.298.900 ₺
  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS: 1.358.900 ₺
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.391.900 ₺

Opel Corsa-e (Elektrikli) Fiyatı

  • 100 kW GS: 1.395.900 ₺

Opel Astra Fiyatları

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 1.606.900 ₺
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.737.900 ₺
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.908.900 ₺

Opel Astra Elektrik Fiyatı

  • 115 kW Ultimate: 1.767.900 ₺

Opel Crossland Fiyatları

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential: 1.099.900 ₺ (Ekim)
  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential: 1.477.900 ₺

Opel Mokka Fiyatları

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 1.588.900 ₺
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.711.900 ₺
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.936.900 ₺

Opel Mokka-e (Elektrikli) Fiyatları

  • 100 kW GS: 1.630.900 ₺
  • 100 kW Ultimate: 1.600.900 ₺

Opel Grandland Fiyatları

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.907.900 ₺
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.997.900 ₺
  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 1.997.900 ₺
  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate: 2.093.900 ₺
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