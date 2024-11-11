Alman devinden Türkiye’ye özel kasım ayı kampanyası! Otomobil alacaklara müjde geldi

Opel Türkiye , kasım ayına özel başlattığı kampanya ile otomobilseverlere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Markanın binek, SUV ve hafif ticari araç modellerinde geçerli olan kampanyada, sıfır faizli kredi imkanları ve özel fiyat avantajları öne çıkıyor. Opel'in "Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla sunduğu bu kampanya, iş profesyonelleri ve KOBİ'lere de esnek çözümler sağlıyor.

Fotoğraflar: Opel

Opel Corsa ve Astra'da Faizsiz Kredi Fırsatı

Kasım ayına özel olarak, Opel Corsa modeli 12 ay vadeli ve %0 faizli 150 bin lira kredi fırsatıyla sunuluyor. Markanın bir diğer dikkat çeken modeli Opel Astra da benzer bir imkanla, 150 bin liraya 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Hafif Ticari Araçlarda Avantajlı Kredi

Opel'in hafif ticari araç segmentinde öne çıkan modellerinden Combo, 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi ya da 700 bin lira için %2,99 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerini bekliyor. Ayrıca, Zafira ve Vivaro modellerinde de benzer kredi seçenekleri mevcut olup, 250 bin lira için 12 ay vadeli %0 faiz veya 700 bin lira için %2,99 faizli kredi alternatifleri sunuluyor.

SUV Modellerde Cazip Ödeme Koşulları

Opel Crossland, 150 bin lira için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanıyla sunulurken, markanın yenilikçi Opel Vizör ve Pure Panel kokpit tasarımlarına sahip Mokka modeli de aynı kredi koşullarıyla alıcılarını bekliyor. Opel'in amiral gemisi olan Grandland modeli ise 200 bin lira için 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi ile kasım ayında showroomlarda yerini alıyor.