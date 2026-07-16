Toyota Alphard'ın domine ettiği lüks minivan segmentinde yeniden söz sahibi olmak isteyen Nissan, üçüncü nesil e-Power hibrit teknolojisiyle donattığı yeni Elgrand'ı satışa sundu. Model, hem teknolojik yenilikleri hem de büyüyen gövde yapısıyla dikkat çekiyor.

Nissan Motor, 16 Temmuz'da Japonya'nın Yokohama kentinde yeni Elgrand modelini tanıttı. (Görsel: Marie Yoshimura)

16 YIL SONRA KAPSAMLI YENİLEME

Nissan, Japonya'da premium minivan sınıfındaki iddiasını güçlendirmek amacıyla yeni nesil Elgrand modelini tanıttı. Model, 2010 yılında satışa çıkan üçüncü nesilden sonra ilk kez kapsamlı bir yenilenme geçirerek otomobil severlerin karşısına çıktı. Yeni Elgrand, şirketin yeniden büyüme stratejisinin önemli yapı taşlarından biri olarak görülüyor.

NİSSAN'IN YENİDEN YAPILANMASINDA KİLİT ROL ÜSTLENECEK

Şirketin yeniden yapılanma planı kapsamında geliştirilen Elgrand, Nissan'ın gelecekteki satış performansını desteklemesi beklenen modeller arasında yer alıyor. Nissan'ın Japonya Pazarlama ve Satış Kurumsal Yöneticisi Akira Sugimoto, Elgrand'ın yıllardır müşterilerine farklı bir mobilite deneyimi sunduğunu belirterek, yeni modelin markanın büyüme hedeflerinde kritik bir rol üstleneceğini ifade etti.

Model, Nissan'ın üçüncü nesil e-Power hibrit sistemiyle donatıldı. (Görsel: Car and Driver)

YENİ HİBRİT SİSTEM VE DÖRT ÇEKER TEKNOLOJİSİ

Yeni Elgrand'da Nissan'ın üçüncü nesil e-Power hibrit sistemi kullanılıyor. Bu sistemde benzinli motor yalnızca elektrik üretirken, tekerlekleri tamamen elektrik motoru hareket ettiriyor. Böylece daha sessiz, akıcı ve verimli bir sürüş deneyimi sunulması hedefleniyor.

Model ayrıca Nissan'ın e-4ORCE isimli elektrik destekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Bu teknoloji, gövde salınımını azaltırken farklı yol koşullarında aracın dengesini ve sürüş karakterini optimize ediyor.

DAHA BÜYÜK VE DAHA FERAH TASARIM

Yeni Elgrand, selefine göre daha uzun, daha geniş ve yaklaşık 160 milimetre daha yüksek bir gövdeye sahip. Boyutlardaki bu artış sayesinde hem sürücünün görüş açısı iyileştirilirken hem de iç mekanda daha geniş yaşam alanı oluşturuldu.

Nissan, yeni tasarım anlayışıyla özellikle konfor odaklı kullanıcıları ve üst düzey yolcu taşımacılığı yapan işletmeleri hedefliyor.

Araç, önceki nesline göre yaklaşık 160 mm daha yüksek tasarlandı. (Görsel: Car and Driver)

FİYATI BELLİ OLDU

Yeni Nissan Elgrand'ın başlangıç fiyatı 6 milyon 897 bin yen, yani yaklaşık 42 bin 500 dolar olarak açıklandı.

İlk kez 1997 yılında satışa sunulan Elgrand, Japonya'da premium minivan segmentinin öncü modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Ardından 2002 ve 2010 yıllarında yeni nesilleri tanıtılan modelin geliştirme süreci, Nissan'ın yaşadığı mali sorunlar ve COVID-19 salgını nedeniyle uzun süre ertelendi.

TOYOTA ALPHARD KARŞISINDA ZOR MÜCADELE

Elgrand'ın pazardaki en büyük rakibi Toyota Alphard oldu. Nissan'ın modelini uzun yıllar yenileyememesi, Alphard'ın segmentte büyük üstünlük kurmasına neden oldu.

Bunun yansıması satış rakamlarında da görüldü. 2025 mali yılında Japonya'da 81 bin 357 adet Toyota Alphard satılırken, Elgrand'ın satışları yalnızca 1.163 adette kaldı.

Kurumsal siparişlerle birlikte toplam talep 6 bin adedi aştı. (Görsel: Car and Driver)

İLK SİPARİŞLER UMUT VERDİ

Nissan, yeni Elgrand için resmi satış hedefini henüz paylaşmadı. Ancak şirket, mayıs ayının sonunda sipariş almaya başlamasının ardından bireysel müşterilerden 5 bini aşkın ön sipariş aldığını duyurdu.

Kurumsal müşterilerin talepleriyle birlikte toplam sipariş sayısının 6 bini geçtiği belirtilirken, modelin özellikle şoförlü makam aracı, lüks transfer hizmetleri ve yüksek gelir grubundaki bireysel kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil